バッテリィズ・寺家、中日ドラゴンズ優勝に期待寄せる
お笑いコンビ・バッテリィズが4日、総合電子書籍ストア『コミックシーモア』の『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式後の取材に参加した。
【写真】めっちゃ楽しそう！特大クラッカーでお祝いする小芝風花＆バッテリィズ
三重出身で竜党の寺家は「今年ブレイクしそうなこと」という話題に、「中日（ドラゴンズ）優勝するんちゃうかな」と推し球団に期待を寄せた。おとといは沖縄まで足を運びキャンプを見に行ったという。「こんな時期にありえないですけど、沖縄でちょこっと日焼けした」と笑みを浮かべた。
エースは、バレンタインの時期と絡めて“自分へのご褒美”として野球用品の購入を検討。「グローブとか。5〜6万（円）したりするから」と話し、コンビ2人の野球愛が垣間見られた。
同賞は、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者が実際に読んで気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞。「みんなでネクストブレイク作品を決める」「次にヒットする新しい作品に出会える」と好評で、今回で9回目の開催となった。
大賞は、ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トールによる『継母の心得』（アルファポリス）が受賞。そのほか、｢男性部門｣｢女性部門｣「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門賞を発表し、エントリー作品は100作品。310万票以上の一般読者からの投票が集まった。
