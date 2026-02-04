俳優の髙石あかりがInstagramを更新し、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演する池松壮亮との再会を報告した。

髙石は2月3日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊で行われた「節分祭」に参加。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』で共演するトミー・バストウ、岡部たかしとともに豆まきを行った。

同日、13時の回には『豊臣兄弟！』から池松壮亮、浜辺美波らが登場。朝ドラと大河ドラマの豪華キャストが同じ会場に集結する形となった。

髙石は自身のInstagramで「久しぶりに池松さんとお会いすることができました！成田山での再会、嬉しかったです」と切り出し、「そして、豊臣兄弟最高です！！！」と大河ドラマへの熱い思いを綴った。高石と池松は映画『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』で共演をしている。

投稿された写真には、トミー・バストウ、池松壮亮、髙石あかりの3人がピースサインで笑顔を見せるスリーショットが収められている。

『ばけばけ』公式Instagramも同日、節分祭の様子を投稿。「成田山」と書かれた枡を手に笑顔を見せる3人のショットや、日本一の大きさを誇る「千升大福枡」の前で豆をまく姿、特設舞台から手を振る様子など、華やかな祭りの雰囲気が伝わってくる。（文＝リアルサウンド編集部）