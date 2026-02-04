＜羨ましい＞反抗期がない子って本当にいるの？大人になってから反動が来るとも言うけれど…？
子どもが小学校高学年や中学生になると、親や周囲に反抗的になる、いわゆる「反抗期」を迎えることもあります。親としては対応に苦戦することもあり、反抗期がない子どもを羨ましく思うこともあるかもしれません。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。
『中2の娘が最近反抗期を迎えました。それを先輩のママ友に話したら、「うちの子は反抗期がなかったよ。よく反抗期がなかった子は大人になってからその反動がくると聞くけれど、22歳の長女は友達みたいな感じで一緒に出かける！」と言っていました。反抗期がない子は本当にいるのでしょうか？』
成人後に答え合わせ。反抗期がなかった、その理由とは
『成人した長男は反抗期らしいものが見当たらなかった。本人に聞いたけれど、家族との距離が心地がよく反抗する必要がなかったと言われた。学校生活や友人関係で大きく悩むことも、人生に不満もなければ、反抗期は不要らしい』
『娘が反抗期なしで大学生になったよ。もともとの性格と上の息子の反抗期がすごすぎて、反面教師になったからだと思う』
『兄姉私の3人兄弟で、兄と私には反抗期があったけど、姉にはなかった。10代の頃の姉は淡々としていて、大人びた賢い子と称されていた。でも、大人になってからわかったけど、実は超マイペースなだけ。あまり人と関わるのが好きではなく、1人で黙々と生きるのが好きだっただけみたいで。家族といえどもあまり絡まなかったから、特段軋轢がなかっただけで、本当はこっそり反抗期があったのかもと今は思っている。でも真相は謎』
わが子の反抗期がなかったというママは、その理由も教えてくれています。家族があまり干渉せずに程よい距離を保つことができていると、子どもも親を鬱陶しいと思うことが少ないのかもしれません。またきょうだいでも上の子の反抗が強烈な場合、それを見た下の子が反抗しなくなることがあるようです。親が対応に悩んでいたり、大変な思いをしたりしたのを見て、影響を受けることもあるかもしれませんね。あるいは反抗しても無駄と悟ったのでしょうか。
他にも、マイペースなタイプで他の人と関わる機会が少なかったため、反抗するタイミングがなかったのでは？ と考える人も。1人の世界が好きな場合は、誰かとぶつかったり、反抗したりすることはあまりないのかもしれませんね。ただ本人に確かめたわけではないので、真相は謎のままのようです。
反抗期だったけど、親が気づいていないケースも
『反抗期と思わない人もいるよ。「朝は機嫌が悪いから返事をしない」と言っていた人がいるけれど、いやそれが反抗期なんだよと思う』
『私は気づかなかった。「うるさい！ もういいから！」と言われたり、無視されたりしても、そういう気分なのかなと思っていた。でも最近子どもが冷たいとママ友に話したら、それ反抗期だよと言われて納得した』
子どもが思春期を迎え、そろそろ反抗期かと親が思っていたとしても、実際には親が認識していないこともあるようです。たとえば朝に機嫌が悪いのは寝起きだからと考えたり、少し反抗的な言葉を使っても「虫の居所が悪いのかな」で済ませてしまったり。でも他の人から見ると、それこそが反抗期の態度では？ と感じることも。周囲から指摘されて初めて認識するケースもあるようです。
反抗の形はさまざま。暴言や暴力だけではない
『乱暴な口調になったり、無視したりするだけが反抗期ではない。子どもが親にイライラしたり、ネガティブな感情を持ったりすれば、それも反抗期の一種なんじゃないのかな？』
反抗期と聞くと、親に乱暴な言葉を使ったり、無視をしたりするイメージがありますが、それだけが反抗ではありませんね。表には出さずに、心の中で反抗することもあるでしょう。たとえば親に対して、心の中で「うるさいな」と思うのも一つの反抗の形ではないでしょうか。子どもによって反抗の仕方は異なりますから、表面上だけでは子どもの変化を見逃してしまうかもしれませんね。
「反抗期がないと大人になってから大変」って本当？
投稿者さんのママ友は、思春期に反抗期がない子は大人になってから反動がくると言っています。実際、そのように言われることもあるようですが、これに対しては異なる意見もありました。
『うちは長男、長女ともに反抗期がなかった。姉の息子（甥）は反抗期がひどく、警察にお世話になるほどだった。うちの長男に反抗期がないために、姉は「反抗期がない子は大人になってから大変」とよく言っていたけど、成人しても親孝行な優しい息子と娘。姉の子は成人してからも、お金のことで親を悩ませている。「反抗期がないと後が大変」というのは、反抗期で苦労している親への慰め言葉だと思う』
あるママのお子さんは、子どもの頃に反抗期を迎えなくても、そのまま親に反抗することなく成人したそうです。それに対して甥っ子さんは反抗期が激しくて親に苦労をかけたそうですが、大人になった今もそれは変わらないとのこと。
もちろん、大人になってどうなるのかは人によって異なりますが、「大人になってからの反動」というのは、反抗期が激しい親から反抗期がなかった親への、僻みのような気持ちも含まれているのかもしれませんね。自分が苦労していると、苦労していないように見える人に対してモヤモヤする、そうした気持ちをぶつけている言葉とも考えられます。
親としては、子どもの頃から素直で、大人になっても変わらずに成長してほしいと願うものかもしれません。でも子どもの個性や成長過程はさまざまで、親の思う通りにはいかないもの。それを受け入れて見守っていくことも大切なのかもしれませんね。