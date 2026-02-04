¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á³Ø±à¡×¤«¤é56Ç¯...73ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ùÅçÈþ¤æ¤ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÆ»Ñ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬...¡×¤ÎÀ¼
¥Æ¥ìÅìÎòÂåºÇ¹â»ëÄ°Î¨1°Ì¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é
¡¡Ì¡²è²È¤Î±Ê°æ¹ë¤Ë¤è¤ë¥®¥ã¥°Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á³Ø±à¡×¼ç±é¤Ç¿Íµ¤¤ò¸Æ¤ó¤À½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ç¥¤¤ÈÏÏ¤Þ¤Ç¡¢¡¢^ - ^ Ãç´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿^ - ^¤ª¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤Èþ¤æ¤Ë¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥¸¥å¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿^ - ^ ¤¢¤ê¤¬¤È¤Ë¤ã¤ó¤³^ - ^¡×¤È¡¢°û¿©Å¹¤Ç¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ë¾Ð´é¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï»ùÅçÈþ¤æ¤(73)¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤òÀÊ´¬¤·¤¿½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÆ»Ñ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¤ª¿§µ¤½÷Í¥¤È¤¤¤¨¤ÐÈþ¤æ¤¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡»ùÅç¤Ï1970Ç¯¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë±Ç²è¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á³Ø±à¡×¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£¼ç±é¤Î½½Ê¼±Ò¤³¤ÈÌøÀ¸¤ß¤Ä»ÒÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþÎòÂå¥É¥é¥ÞºÇ¹â»ëÄ°Î¨¤òµÏ¿¤·¤¿¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥ì¥ó¥Á³Ø±à¡×¤Ç¤âÆ±Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¿Íµ¤¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×(81~92Ç¯)¤Ç¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡Ö¶ðÁð¡×¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¡¢¤³¤´¤ßÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£