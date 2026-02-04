ÃæÂ´¤Ç½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¢ÍÀÊÌÅ¬¹ç¼ê½Ñ¢Í·Ù»¡´±¤Ë...à²ÚÎï¤Ê¤ëÅ¾¿È¡ªá¸µ²Ö·î¡¦ÀÐÌî·ë¤µ¤ó¤¬ÏÃÂê¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤ß¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¶µ¾ì¤Ç¤¹¤Í¡×
¸µ¡ÖÂç¹¾¸ÍÂâ¡×¥ê¡¼¥À¡¼¤¬·Ù»¡´±¤Ë!
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢ÃËÀ¤È¤·¤Æ·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÎ¤Â¼²ê°á»Ò¤¬3Æü¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢²Ö·î¤¬·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ ÃæÂ´¤ÇÀç½÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹°úÂà¸å¡¢¹âÂ´Ç§Äê¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê»Å»ö¤·¤Æ·Ù»¡³Ø¹»ÄÌ¤Ã¤Æ¡£ ÅØÎÏ¤Î¿Í¤Ç¤¹!±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆÁÅç¸©·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤ÎÍÍ»Ò¤òX¤Ç¾Ò²ð¡£
¡¡À©Éþ¤òÃå¤¿¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÀÐÌî·ë¤µ¤ó(33¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ï²Ö·î)¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐÌî¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡×¤ËÆþÃÄ¡£14Ç¯¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¤È¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¸þ¡£17Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾ÞMVP¤ä¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È!¡×(TBS)½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÃ«º»Ìï¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖH.A.T.E.¡×¤ÎÁ°¿È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÂç¹¾¸ÍÂâ¡×¤Î3ÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¡¢20Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡ÖÂç¹¾¸ÍÂâ¡×¤ÇÆ±Ìç¤À¤Ã¤¿½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼²Æ¤¹¤ß¤ì¤ÏX¤Ç¡ÖÆþ³ØÁ°¤Ë(¸µ)²Ö·î¤µ¤ó¤¬¥Ê¥Ä¥Ð¡¼¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é·Ù»¡´±¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢ ¸ý¤«¤é¤Ê¤ó¤«½Ð¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£ ¤Ç¤âÆ±»þ¤Ë ¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£ À¤´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ 30Ä¶¤¨¤¿¤éÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢ ¼«Ê¬¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤äº£¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ ¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤äÌ´¤ò¡¢Ç¯Îð¤òÍýÍ³¤Ëí´í°¤¹¤ë¡£ ¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢ ²Ö·î¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¡Ø´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¨¤ë¡£ Æ±¤¤Ç¯¤À¤±¤É¡¢Æ±¤¤Ç¯¤À¤«¤é¤³¤½ ¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëÂ¸ºß¡£ º£¤Ï¤â¤¦²ñ¤¨¤ëÉÑÅÙ¤â¿ôÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¤É¡¢ Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÀÐÌî¤µ¤ó¤«¤é·Ù»¡´±¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÀÐÌî¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¶Ã¤¤ÎÅ¾¿È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐÌî¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤ß¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö·Ù»¡´±¢ª¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ï½é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤È¸À¤¦¤«¡¢ÃøÌ¾¿Í¤«¤é·Ù»¡´±¤Æ¤Î¤¬½é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤ÏÀÚ¤ê³«¤¯¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¶µ¾ì¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£