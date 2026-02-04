森田理香子が沖縄で充実の1日！ ダルメシアン柄のミニスカートに「いいね！」が殺到「惚れました」の声も
森田理香子が自身のインスタグラムを更新。沖縄で過ごした充実のひとときを振り返る投稿を公開した。
【写真】ダルメシアン柄のミニスカートをはいた森田理香子
投稿では「沖縄1日だけやけど 食べたいもの食べれたし 世界の青木さんと一緒に仕事できて 幸せな時間でした」とつづり、短い滞在ながらも仕事とオフの両方を満喫できた様子だ。そして「まだまだ頑張ります」と前向きな言葉も添え、今後への意欲を見せた。公開された写真は、森田らしさが詰まった内容に。1枚目には、顔の前にビールのジョッキを掲げ、にやっと微笑むリラックスした表情のショットが登場。続いて、沖縄のゴルフ場で撮影された、ダルメシアン柄の襟とスカートがリンクした個性的なゴルフウェア姿や、現地で味わった太巻き寿司とビール、沖縄名物のソーキそばなど、食も存分に楽しんだ様子が収められている。この投稿にファンからは「ビールがよくお似合いです笑笑」「お酒強そう〜」「今年もいいスィングを見せてくださいね」といったコメントが寄せられ、飾らないオフの表情とゴルフへの姿勢に温かな反響が集まっていた。
