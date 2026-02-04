アプローチのザックリは、右手のグリップが原因!? 何をしても直らないゴルファーにオススメなのが「右手ウィーク」
グリーン周りのアプローチでザックリ系のミスに悩んでいるゴルファーは実に多い。直すために、実は右手の使い方に秘密があるというのは、かつて世界一にも輝いた宮里藍の父でありコーチの宮里氏。
【漫画で納得】ザックリに悩む生徒が、たった1ポイントで生まれ変わる!?
「多くの人がさまざまなレッスンを試していますが、それでも直らないケースが多いのです」。典型的な例として、フォームや重心移動、グリップなど基本を何度確認、修正しても改善しないゴルファーが少なくない。なぜそうなるのか。宮里コーチによると理由は明確だ。「実は右手の使い方が問題なのです。特に右利きのゴルファーは右手に力が入りがちで、それがザックリやチャックリの原因になっています。右手を少しウィークにすることで、チャックリしにくくなる。右手の力みが取れると、自然とクラブヘッドが動き、適切なインパクトが生まれるのです」ボウリングのような他のスポーツでもグリップや腕の角度は重要だが、ゴルフでは特に右手の力みが問題になりやすい。宮里コーチは右手の力を抜く簡単なエクササイズも教えてくれた。「クラブを持つとき、右手の親指と人差し指の間に少し隙間を作ってみてください。これだけで右手の過度な力みが減り、スイングの質が変わります」この方法を試した多くの生徒から「素晴らしいレッスンだった」という声が上がっているという。たった一つの小さな変化が、あなたのゴルフを変える鍵になるかもしれない。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。
