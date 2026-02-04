高石あかり、節分で“再会”3ショットに反響「朝ドラと大河主演の豪華スリーショット」「すんごい世界線」
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインを務める高石あかり（※高＝はしごだか）が3日、自身のインスタグラムを更新。大阪・寝屋川の成田山不動尊で行われた「節分祭」に参加したトミー・バストウ、NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演している池松壮亮との3ショットをアップした。
【写真】「すんごい世界線」節分で“再会”した俳優と3ショットを公開した高石あかり
高石は「久しぶりに池松さんとお会いすることができました！成田山での再会、嬉しかったです」とつづり、池松、バストウとの笑顔の写真をアップ。「そして、豊臣兄弟最高です!!!」と『豊臣兄弟』を絶賛した。
同寺は千葉・成田の大本山成田山新勝寺の大阪別院。節分祭には朝ドラの出演者が参加するのが恒例となっている。また、成田山新勝寺には、『豊臣兄弟！』で主人公・小一郎役を演じる仲野太賀のほか、直役の白石聖、とも役の宮澤エマ、前田利家役の大東駿介、柴田勝家役の山口馬木也が参加した。
朝ドラと大河ドラマの垣根を越えた3ショットにネットでは「なんかすんごい世界線で思考回路ショートしました!!!」「朝ドラと大河主演の豪華スリーショットですね」「豪華〜」「これは凄い組み合わせや」などの反響が寄せられた。
