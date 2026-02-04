バッテリィズ・エース、バイク免許取得決意を告白 多忙すぎて一度も通えず本音「来年まで取られへんちゃうか」
お笑いコンビ・バッテリィズのエース（31）が4日、総合電子書籍ストア『コミックシーモア』の『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式後の取材に参加し、バイク免許取得に向け自動車学校に入校したことを明かした。
【写真】めっちゃ楽しそう！特大クラッカーでお祝いする小芝風花＆バッテリィズ
エースは、相方の寺家と俳優の小芝風花とともに登壇。同賞にちなみ「2026年のネクストブレイク」として“いまハマりつつあるもの”を聞かれ、エースは「2月頭にバイクの免許を…入学というか、学校に入ったんです」とバイク免許取得のために自動車学校に入校したことを告白。
小芝も「すごーい！」と目を輝かせたが、エースは「こっから。まだ一発目の授業も行けてないんですけど」とぽつり。続けて「2月行けるところこんだけありますって（授業のスケジュールを）送られてきたんですけど、ぜんぶ行けなかったんですよ」と明かし、「俺はいつ行けるんやろっていう…」と吐露。「このまま来年まで免許取られへんちゃうかって震えてるんですけど」と苦笑いした。
これを受けて、寺家が「しかもやっぱ学科という関門がありますから、彼には」と言うと、エースは「学科はもう…“パス”して」と語り、笑いを誘っていた。
同賞は、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者が実際に読んで気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞。「みんなでネクストブレイク作品を決める」「次にヒットする新しい作品に出会える」と好評で、今回で9回目の開催となった。
大賞は、ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トールによる『継母の心得』（アルファポリス）が受賞。そのほか、｢男性部門｣｢女性部門｣「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門賞を発表し、エントリー作品は100作品。310万票以上の一般読者からの投票が集まった。
