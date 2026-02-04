ファナティクス・ジャパン合同会社は、3月に開催するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のオフィシャルグッズを取りそろえる「WORLD BASEBALL CLASSICオフィシャルストア（ファナティクス・ジャパン公式ストア内）」にて日本代表への選出が発表されている15選手の「MIZUNO日本代表レプリカユニホーム」、および「NIKEネーム＆ナンバーTシャツ」など5アイテムの予約販売を1月30日から開始している。

・「MIZUNO 2026 World Baseball Classic 日本代表レプリカユニフォーム（ホーム、ビジター）」（サイズ＝S/M/L/O/XO、価格＝税込み2万円）＃1松井裕樹、＃13宮城大弥、＃15大勢、＃16大谷翔平、＃26種市篤暉、＃57北山亘基、＃66松本裕樹、＃69石井大智、＃12坂本誠志郎、＃27中村悠平、＃3小園海斗、＃5牧原大成、＃7佐藤輝明、＃55村上宗隆、＃20周東佑京、＃89井端弘和監督

・「NIKE ネーム＆ナンバーTシャツ」（サイズ＝S/M/L/XL/XXL/110/130/150、価格＝税込み6000円/キッズ同5000円）＃1松井裕樹、＃13宮城大弥、＃15大勢、＃16大谷翔平、＃26種市篤暉、＃57北山亘基、＃66松本裕樹、＃69石井大智、＃12坂本誠志郎、＃27中村悠平、＃3小園海斗、＃5牧原大成、＃7佐藤輝明、＃55村上宗隆、＃20周東佑京

・「MIZUNO 2026 World Baseball Classic ナンバーTシャツ」（サイズ＝M/L/XL、価格＝税込み9900円）＃16大谷翔平、＃7佐藤輝明、＃55村上宗隆