【疲労の罠】寝不足でのスポーツは超危険！ 高揚感に隠された「自律神経」の限界サイン【脱・疲労回復】

仕事終わりの運動が気持ちいいのは、まさに「見えない疲労」のワナ

疲労に疲労を重ねてはいけない

デスクワークで一日中頭を使ったあと、「仕事終わりにジムで汗を流してリフレッシュしよう」と考える人は少なくありません。ストレス解消や健康維持のために運動を取り入れること自体は素晴らしいことですが、タイミングを間違えると、かえって脳を追い込む結果になることがあります。

仕事で疲れたあとの脳は、前頭葉と自律神経の中枢がすでに酷使されて疲労がたまっています。その状態で「気分転換」などと言いながら激しい運動をすると、さらに自律神経に負荷がかかり、脳の疲労を上積みしてしまうことになるのです。

仕事でたくさん頭を使った後に、ジムでのトレーニングやランニングで体を動かすと、気分が晴れて疲れが吹き飛ぶように感じることがありますが、これは脳の疲れが覆い隠されているだけで、先に説明した通り、実際には「見えない疲労」が着実に蓄積されています。

仕事の疲れをとりたいならば、まっすぐ家に帰ってゆっくりすることがベストです。軽く横になる、温かい飲み物を飲む、静かな場所でぼんやりする――こうした短い休息だけでも、自律神経疲労は回復しやすくなります。

また、アクティブな休日を過ごしている人も注意が必要です。前日までの仕事の疲れを持ち越したまま、あるいは「明日は休みだから」と夜更かしをして、寝不足の状態でスポーツジムやゴルフ、レジャーに出かけると、脳は実際には疲れているのに、前頭葉が演出する高揚感によって「元気なつもり」になってしまいます。

体をどれだけ動かしたのか、疲れをどれほど感じているのか、に関係なく、脳には疲労がたまっています。リフレッシュのつもりが疲労に疲労を重ねていた、ということにならないように気をつけましょう。

【出典】『脱・疲労回復 「疲れないしくみ」をつくる脳の習慣』著：梶本修身