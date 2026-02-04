【2026】プロ野球キャンプの中継を見る方法！日程・放送／配信情報・場所も解説！

2026年のプロ野球シーズンが、春季キャンプからいよいよ幕を開けます。

2月1日に全12球団が一斉に始動し、3月27日の公式戦開幕に向けて熱いトレーニングを繰り広げます。

この記事では、プロ野球キャンプを最大限に楽しむため、全12球団の日程やキャンプ地はもちろん、各種ネット配信やテレビ放送について解説します。

さらに、現地観戦を計画している方のために、準備物からサイン獲得のコツ、周辺の観光・グルメ情報まで紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

プロ野球キャンプの中継配信はどこで見れる？

プロ野球の2026年春季キャンプは、以下のサービスで視聴できます。

現地に行けない方も、ご自身の視聴環境に合ったサービスで選手を応援しましょう。

サービス 月額(税込) 球団(キャンプ) 特徴 DMM×DAZNホーダイ 3,480円 9球団（広島・日ハム・阪神除く） 年間通して利用しない場合はDAZNより割安。DMM TVでアニメやドラマも見られる。 DAZN Standard（月間プラン） 4,200円 9球団（広島・日ハム・阪神除く） 多くの球団の練習試合や公式戦を配信。年間プランが割安でおすすめ。 パ・リーグTV 1,045～1,595円 6球団（パ・リーグ全球団） パ・リーグ6球団の過去の試合映像も配信。ファンクラブ会員ならお得に契約可能。 J SPORTSオンデマンド 2,580～2,980円 4球団（広島、中日、楽天、オリックス） キャンプに加えて、広島主催の公式戦を見たい方におすすめ。 Amazon J SPORTSチャンネル 2,840円+600円 4球団（広島、中日、楽天、オリックス） 14日間の無料期間あり。Amazonプライムユーザーにおすすめ。 スカパー！プロ野球セット 4,054円+429円 12球団 全球団のキャンプや試合を見るならこれ一択。 球団公式Youtube 無料 各球団による ハイライトや選手のインタビューなどを無料で楽しめる。

特におすすめなのは「DMM×DAZNホーダイ」です。

月間契約の場合、DAZN単体で契約するよりも安く、プロ野球9球団のキャンプ中継に加え、アニメや映画などのエンタメコンテンツも見放題という圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。

シーズンを通して野球を楽しみたいファンにとって、最適な選択肢の一つと言えるでしょう。

プロ野球キャンプは地上波で放送される？

残念ながら、プロ野球キャンプの練習風景や練習試合が地上波で全国放送されることはほとんどありません。

ただし、全く見られないわけではありません。

キャンプ地のある宮崎や沖縄のローカルテレビ局では、地元の球団を中心に練習試合などが中継されることがあります。

また、全国ネットのニュース番組やスポーツニュース内で、特集としてキャンプの様子が数分間放送されるのが一般的です。

そのため、特定の球団の練習をじっくりと見たい、あるいは複数の球団の動向を追いかけたいという場合は、「DMM×DAZNホーダイ」をはじめとした有料サービスの利用が必須となります。

プロ野球キャンプの日程

2026年のプロ野球春季キャンプは、全12球団が2月1日(土)に一斉にスタートしました。

その後、約1ヶ月間にわたり、基礎体力作りから実戦練習へと段階的にトレーニングを重ね、オープン戦を経て3月27日(金)のシーズン開幕に備えます。

特に注目されるのが、キャンプ中盤から終盤にかけて行われる練習試合や紅白戦です。

新戦力の実力や若手の成長、そしてレギュラー争いの行方が見えるため、ファンにとっては見逃せない戦いとなります。

詳細な日程は球団によって異なるため、各球団の公式サイトで最新情報を確認しましょう。

プロ野球12球団キャンプ地一覧

2026年の春季キャンプも、例年通り温暖な宮崎県と沖縄県に12球団が集結します。

リーグ 球団名 キャンプ地（一軍） セ・リーグ 読売ジャイアンツ 宮崎県宮崎市「ひなたサンマリンスタジアム宮崎」

沖縄県那覇市「沖縄セルラースタジアム那覇」 阪神タイガース 沖縄県宜野座村「バイトするならエントリー宜野座スタジアム」 横浜DeNAベイスターズ 沖縄県宜野湾市「ユニオンですからスタジアム宜野湾」 広島東洋カープ 宮崎県日南市「天福球場」

沖縄県沖縄市の「コザしんきんスタジアム」 東京ヤクルトスワローズ 沖縄県浦添市「ANA BALL PARK 浦添」 中日ドラゴンズ 沖縄県北谷町「Agreスタジアム北谷」 パ・リーグ 福岡ソフトバンクホークス 宮崎県宮崎市「宮崎市生目の杜運動公園」 北海道日本ハムファイターズ 沖縄県名護市「Enagicスタジアム名護」 千葉ロッテマリーンズ 宮崎県都城市「都城コアラのマーチスタジアム」

沖縄県糸満市「糸満市西崎運動公園」 東北楽天ゴールデンイーグルス 沖縄県金武町「金武町ベースボールスタジアム」 オリックス・バファローズ 宮崎県宮崎市「宮崎市清武総合運動公園」 埼玉西武ライオンズ 宮崎県日南市「南郷中央公園」

プロ野球キャンプの基本情報

プロ野球キャンプは、シーズンを戦い抜くための土台を作る非常に重要な期間です。

キャンプは大きく分けて、体力作りを中心とした「第一クール」、技術練習や連携プレーの確認を行う「第二クール」、そして練習試合などで実戦感覚を養う「第三クール」以降へと進んでいきます。

多くの球団は、宮崎や沖縄の複数拠点で一次キャンプ・二次キャンプと場所を分けて行うこともあります。

これは、気候や施設の特性を活かし、より効率的にチーム強化を図るためです。

ファンにとっては、選手の成長過程を間近で追えるだけでなく、普段は見られないリラックスした表情や、コーチとの熱いやり取りを見られる貴重な機会となります。

プロ野球キャンプ見学徹底ガイド

ここでは、プロ野球キャンプを見学する方に向けて、準備やアクセス方法などを紹介します。

プロ野球キャンプ見学前の準備と持ち物リスト

キャンプ見学を快適に楽しむためには、事前の準備が欠かせません。

特に屋外での長時間の滞在を想定し、万全の対策をして臨みましょう。

必須アイテムとしては、チケット（必要な場合）、身分証明書、現金などの決済手段、モバイルバッテリーが挙げられます。

天候対策として、帽子、サングラス、日焼け止めは必須です。

また、朝晩の冷え込みに備えて上着やカイロもあると安心です。

観戦をより快適にするためには、クッションシートや座布団、双眼鏡が役立ちます。

選手との交流を期待するなら、サイン色紙と油性ペン、応援グッズも忘れずに持参しましょう。

これらをまとめるリュックサックやショルダーバッグがあれば、両手が空いて便利です。

快適なプロ野球キャンプ観戦のための服装と雨天対策

キャンプ地の2月は温暖とはいえ、一日の中での寒暖差が大きいため、脱ぎ着しやすい服装が基本です。

インナーに薄手のダウンやフリースを重ね着し、気温に応じて調整できるようにしておきましょう。

日差しは想像以上に強いので、帽子やサングラスでの紫外線対策は必須です。

急な雨に備える雨具も重要です。

ただし、傘は他の観客の視界を遮るため、多くの球場で使用が制限されています。

そのため、両手が自由になり、動きやすいレインコートやカッパを準備するのがベストです。

足元は、長時間歩いても疲れにくいスニーカーがおすすめです。

プロ野球キャンプ地までのアクセス方法と宿泊施設選び

宮崎県、沖縄県ともに、主要都市からのアクセスは飛行機が一般的です。

空港から各キャンプ地までは距離があるため、レンタカーを借りるのが最も効率的で自由度も高くなります。

複数のキャンプ地を巡る「ハシゴ」を計画しているなら、レンタカーは必須と言えるでしょう。

キャンプシーズン中は、全国から多くのファンが訪れるため、航空券や宿泊施設は非常に混み合います。

特に土日や祝日は予約が殺到するため、予定が決まったらすぐにでも予約を済ませることを強くおすすめします。

効率的なプロ野球キャンプ地巡り（複数球団ハシゴ術）

せっかく宮崎や沖縄へ行くなら、複数の球団のキャンプを見学したいと思うのがファン心理でしょう。

効率的に巡るには、地理的な位置関係を把握し、移動時間を考慮した計画を立てることが重要です。

例えば沖縄本島中部には、DeNA（宜野湾市）、中日（北谷町）、ヤクルト（浦添市）、阪神（宜野座村）のキャンプ地が比較的近くに集まっています。

このエリアに宿を取れば、1日で2～3球団のキャンプ地をハシゴすることも可能です。

宮崎市には、巨人、ソフトバンク、オリックスのキャンプ地が集結しており、こちらもハシゴに適しています。

事前に各球団の練習スケジュール（特に紅白戦や練習試合の日）をチェックし、見たい練習内容に合わせて訪問先を決めるのがおすすめです。

家族連れも安心！子供と楽しむプロ野球キャンプ見学術

小さなお子様連れでキャンプ見学に行く際は、特別な準備が必要です。

まず、子供が飽きないためのおやつや飲み物、お気に入りのおもちゃは必須でしょう。

急な汚れに備えて着替えやおむつ、ウェットティッシュも多めに持参しましょう。

子供のデリケートな肌を守るため、子供用の日焼け止めや帽子も忘れてはいけません。

また、長時間の観戦は子供にとって負担が大きいため、無理のないスケジュールを組み、こまめに休憩を取ることが大切です。

球場によってはキッズスペースが設けられている場合もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

ベビーカーの利用可否も球場によって異なるため、公式サイトでの確認をおすすめします。

プロ野球選手との交流・サイン獲得術

ここでは、プロ野球選手との交流やサインの獲得方法について解説します。

サインをゲットするための黄金ルート（時間帯・場所）

選手からサインをもらうには、タイミングと場所が極めて重要です。

最も可能性が高いのは、一日の練習がすべて終わった夕方の時間帯です。

練習を終えてリラックスした選手がファンサービスに応じてくれることがあります。

また、1軍よりファンの数が少ない2軍キャンプは、選手との距離が近く、サインをもらいやすい穴場です。

球団によっては、ファンサービスのための「サインスポット」や「コミュニケーションゾーン」を設けている場合もあります。

これらの公式な場所を狙うのが最も確実な方法です。

朝の球場入りや練習後のバスの出待ちもチャンスですが、選手の集中を妨げない配慮が必要です。

選手が気持ちよく書けるサインアイテムとペンの選び方

サインをお願いする際は、アイテムの準備も大切です。

ペンは、選手が書き慣れており、インクが滲みにくい油性のマッキーペンが最適です。

すぐに書けるように、キャップを外して渡すのがマナーです。

サインをもらうアイテムは、色紙や公式球、ユニフォーム、キャップなどが一般的です。

ユニフォームに書いてもらう際は、シワを伸ばしてピンと張って渡すと、選手が書きやすくなります。

下敷きなど硬いものを挟むと逆に書きづらくなることがあるため、注意しましょう。

手に手間をかけさせない、スムーズな準備が好印象に繋がります。

憧れの選手からサインをもらう実践テクニック

選手にサインをお願いする際は、丁寧な挨拶と感謝の気持ちを伝えることが何よりも大切です。

お願いする際は、「ここに書いてください」と具体的に場所を指し示すとスムーズです。

長々と話しかけるのは練習後で疲れている選手の負担になるため、簡潔にお願いすることが重要です。

また、選手は子供にサインをしやすい傾向があるため、お子さんと一緒にいる場合はチャンスが広がるかもしれません。

周りのファンへの配慮も忘れず、譲り合いの精神を持つことが大切です。

サイン獲得時に絶対に守るべきマナーとNG行為

ファンサービスは選手の厚意によって成り立っています。

その機会を失わないためにも、ファンとしてのマナーを絶対に守りましょう。

練習中や移動中の選手に声をかけるのは厳禁です。

選手の集中を妨げる行為であり、失礼にあたります。

また、ホテルや飲食店など、プライベートな空間でサインを求めるのもNGです。

立ち入り禁止エリアへの侵入や、選手を呼び捨てにすることもやめましょう。

転売目的でサインをもらう行為ももちろんNGです。

これらのマナー違反は、自分だけでなくファン全体の評判を下げ、ファンサービス縮小の原因にもなりかねません。

もしサインがもらえなかったら？別の楽しみ方を紹介

サインをもらうことだけがキャンプ見学の楽しみではありません。

たとえサインがもらえなくても、落胆する必要はありません。

キャンプの醍醐味は、普段見られない選手の練習風景を間近で見られることにあります。

ブルペンでの投球の迫力、フリーバッティングの打球音、ノックで泥だらけになる選手の姿など、テレビでは伝わらない臨場感を肌で感じることができます。

お気に入りの選手の一挙手一投足を写真に収めたり、ファン同士で交流を深めたりするのも良いでしょう。

サインはあくまで「もらえたらラッキー」と考え、キャンプそのものの雰囲気を楽しむことが大切です。

キャンプ地を満喫！周辺観光＆グルメ

プロ野球キャンプを最大限楽しむために、キャンプ地周辺の観光やグルメ情報を紹介します。

宮崎県キャンプ地周辺の観光スポットとグルメ

宮崎でのキャンプ見学は、野球観戦だけでなく、豊かな自然と食文化に触れる絶好の機会です。

宮崎市周辺では、青島の「鬼の洗濯板」と呼ばれる奇岩や、縁結びで知られる青島神社が人気です。

少し足を伸ばせば、断崖絶壁に建つ「鵜戸神宮」の絶景も楽しめます。

宮崎はグルメの宝庫でもあり、宮崎発祥のチキン南蛮は必食でしょう。

「おぐら本店」などの名店には行列ができます。

また、「和牛のオリンピック」で4大会連続日本一に輝いた宮崎牛の焼肉やステーキは、まさに至高の味わいです。

香ばしい「地鶏の炭火焼き」や、〆に人気の「辛麺」も選手に愛されるご当地グルメです。

沖縄県キャンプ地周辺の観光スポットとグルメ

多くの球団が集まる沖縄では、観光とグルメの選択肢も豊富です。

定番の「沖縄美ら海水族館」ではジンベエザメの雄大な姿に圧倒され、北谷町の「美浜アメリカンビレッジ」では異国情緒あふれる雰囲気の中でショッピングや食事を楽しめます。

那覇空港近くの「瀬長島ウミカジテラス」は、海を望む絶景スポットとして人気です。

沖縄グルメの代表格「沖縄そば」は、店ごとに違う出汁の味を比べるのも一興です。

また、沖縄では「〆のステーキ」文化が根付いており、多くの選手も訪れます。

沖縄在来種の「アグー豚」を使ったしゃぶしゃぶやとんかつは、その甘みと旨味に驚くはずです。

タコライス発祥の地・金武町で本場の味を堪能するのもおすすめです。

プロ野球キャンプに関するよくある質問

ここでは、プロ野球キャンプに関するよくある質問にお答えします。

プロ野球キャンプの配信は何で見るのがおすすめ？

視聴スタイルによっておすすめは異なります。

コストパフォーマンスを最重視するなら「DMM×DAZNホーダイ」が一押しです。

9球団のキャンプをカバーしつつ、DAZNの月間プランよりも安く、野球以外のエンタメも楽しめるため、幅広いユーザーにおすすめできます。

全12球団の動向をチェックしたいなら「スカパー！プロ野球セット」が唯一の選択肢です。

雨天時のプロ野球キャンプ見学はどうなる？

キャンプ期間中に雨が降った場合、屋外での練習は中止となり、主に室内練習場でのトレーニングに切り替わります。

多くの球団では室内練習場も見学可能ですが、スペースの都合上、見学エリアが制限されたり、場合によっては非公開になったりすることもあります。

特に、練習試合や紅白戦は中止になる可能性が高いです。

当日の練習スケジュールは天候によって大きく左右されるため、訪問前には必ず球団の公式サイトや公式SNSで最新の情報を確認するようにしましょう。

初めてのキャンプ旅行、どのようなプランが良い？

初めてプロ野球キャンプへ旅行に行く場合は、欲張らずに1つの球団に絞ってじっくりと見学するプランをおすすめします。

複数球団を巡る「ハシゴ」は移動が多く、想像以上に疲れてしまうため、まずはキャンプの雰囲気に慣れることが大切です。

宿泊地は、見学したいキャンプ地からアクセスの良い場所を選びましょう。

移動時間を短縮できる分、観戦や観光に多くの時間を使えます。

また、選手の練習スケジュールを事前に確認し、「ブルペンでの投球が見たい」「紅白戦が見たい」など、目的を明確にしておくと、より充実したキャンプ旅行になります。

まとめ｜プロ野球キャンプを見るならDMM×DAZNホーダイ！

2026年のプロ野球春季キャンプは、シーズンの行方を占う重要な期間であり、ファンにとっては選手の成長や新たな戦力を間近で感じられる絶好の機会です。

現地での観戦は、その熱気を肌で感じ、観光やグルメも楽しめる最高の体験となるでしょう。

一方、現地に行けないファンにとっても、配信サービスを利用すればキャンプの熱気を十分に味わえます。

特に「DMM×DAZNホーダイ」は、9球団のキャンプ中継をカバーしながら月額3,480円(税込)という圧倒的なコストパフォーマンスを誇り、最もおすすめのサービスです。

この記事を参考に、あなたに合ったスタイルで球春の到来を存分に満喫してください。