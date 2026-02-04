陰の気を引き寄せてしまう!? 多くの人が頻繁に出入りする通勤電車の中で心がけたいこととは？【琉球風水志シウマの不運ゼロ生活】

通勤電車のなかで ウトウトすると陰の気を引き寄せてしまう

琉球風水では、通勤電車の中でウトウトするのはNG！

通勤電車のなかでついウトウトしてしまうのはよくあることですが、琉球風水ではおすすめしません。多くの人が頻繁に出入りする通勤電車は、自分に合うか、合わないかわからない人たちが集う空間です。なので、そこで眠ってしまうと、マイナスのエネルギーを吸収してしまいます。

「睡魔に襲われる」という言葉があるように、人は、寝ているときに〝魔〟が入りやすくなります。電車のなかで眠くなっても頑張って起きているように心がけてください。

特に地下鉄は、邪気をはじく太陽のエネルギーが届かないため、陰のエネルギーが充満しがちです。地下鉄で寝ると運気は下がる一方なので要注意です。

電車内で寝ないために、本を読んだり、スマホで音楽を聴いたり、動画を見たりするのは有効ですが、周囲に迷惑をかけない配慮は忘れずに。また、電車内で本やスマホに集中するのはかまいませんが、歩きながら画面を見つめる、音楽を聴くことは不運を招くきっかけになります。

視野が狭くなるうえにヘッドホンで耳をふさいでは、危険が迫ったときに避けることができません。予期せぬ事故や事件が起こる世の中です。身の安全を守ることを大切するのも琉球風水なのです。

【出典】『不運ゼロ生活』著：琉球風水志 シウマ