Ｊ３福島は４日、百年構想リーグ開幕に向けて千葉県内で公開練習を行った。今季加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）は、１０分×３本で行われた紅白戦の１本目に出場。ＦＷに入ると、チームメートが得たＰＫでゴールを狙ったが、左隅を狙ったシュートはＧＫに阻まれた。２６日には５９歳の誕生日を迎えるレジェンドは「ピッチに立ったら年齢関係なく、要求し合いながら高いレベルを目指してやれればいい。このチームで１試合でも勝ちたいですし、そのために自分も役に立ちたい」と話した。

自身のコンディションについては「少しずつですけど、よくはなっている。まだまだチーム基準、戦い方やレベルには近づいていかないといけない。ここまでうまく調整できてきましたけど、チーム状態、状況にもよりますので、まだまだこれから」と話した。Ｊ２Ｊ３百年構想リーグの開幕戦、７日・甲府戦でピッチに立てば、Ｊリーグの最年長出場記録を５８歳３４６日に更新する。Ｊでの出場は２１年３月１０日浦和戦（埼玉）以来、１７９５日ぶりとなる。

カズの起用を決断する福島の寺田周平監督（５０）は「うちのチームは、いい距離感でやるサッカー。細かいところの関わりは、トレーニングマッチ含め、すごくいい形で関わってくれているので、すごくフィットはしているんじゃないかと思っています」と話した。さらに指揮官は、競争はあると前置きした上で「（福島のスタイルは）昔のヴェルディ（川崎）とか、ああいうのに近い、とおっしゃっていた。時間帯、出場時間やどのタイミングがいいかは、ここから考えていきたい。出たら周りとうまく関わってくれると思うので、よりゴールに近いところでプレーしてもらえたら」と期待を寄せていた。