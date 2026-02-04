４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１０９．８３ポイント（０．４１％）安の２６７２４．９４ポイントと反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４８．４５ポイント（０．５４％）安の９００４．６６ポイントと４日続落した。売買代金は１５１４億９５０万香港ドルに縮小している（３日前場は１９５２億８５４０万香港ドル）。

外部環境の不透明感が重し。中東地域の地政学リスク高まりや、米ハイテク株安がマイナスだ。昨夜の米株市場では、主力ハイテク株が売りに押され、ナスダック指数が１．４％安と反落。人工知能（ＡＩ）技術の発展で、既存のソフトウエアサービスが置き換えられるとの見方が広がる中、影響を受けると予想される銘柄群に売りが広がった。また、ＡＩ開発競争が激化するとの不安もくすぶっている。ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が支えだ。市場関係者の間には、春節（２月１５〜２３日）前に金融緩和が発表されるとの観測も流れている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、旅行サイト中国大手の携程集団（９９６１／ＨＫ）が６．１％安、インターネットサービス中国最大手の騰訊ＨＤ（テンセント・ホールディングス：７００／ＨＫ）が３．４％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．２％安と下げが目立った。携程やテンセントなどテック銘柄の下落が響き、ハンセン科技（テック）指数は２．２％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

セクター別では、半導体が安い。上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が８．７％、蘇州納芯微電子（２６７６／ＨＫ）が６．５％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が６．０％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．２％ずつ下落した。

ＡＩ技術やクラウドの銘柄群も急落。雲知声智能科技（９６７８／ＨＫ）が９．４％安、ＭｉｎｉＭａｘ（１００／ＨＫ）が７．８％安、北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が６．４％安、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が１４．５％安、微盟集団（２０１３／ＨＫ）が６．９％安、金山雲（３８９６／ＨＫ）が６．３％安で前場取引を終えた。

医療サービスや医療機器の銘柄群も売られる。訊飛医療科技（２５０６／ＨＫ）が３．１％安、平安健康医療科技（１８３３／ＨＫ）が２．２％安、コン博医療ＨＤ（２２１６／ＨＫ）が７．６％安、深セン市精鋒医療科技（２６７５／ＨＫ）が７．２％安で引けた。

半面、中国の不動産セクターは高い。融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が７．０％、旭輝ＨＤ（８８４／ＨＫ）が４．３％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）が４．０％、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が３．６％ずつ上昇した。

本土マーケットは小反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０７ポイント安の４０６７．６７ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、メディア関連、素材なども売られた。半面、エネルギーは高い。不動産、自動車、消費関連、インフラ建設、金融も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）