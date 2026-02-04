「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」４日午後１時現在では、岡本硝子<7746.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



岡本硝子は前日終値近辺で強弱観を対立させもみ合う状況となっている。独自の深海資源に関連する技術にスポットライトが当たり、レアアース関連の有望株として人気化した経緯がある。同社が開発した深海用環境モニタリング探査機「江戸っ子1号」が株高の原動力。ただ、ＰＥＲやＰＢＲなど株価指標面からは説明が付きにくい上昇パフォーマンスであるため、貸株市場を通じた空売りなどを呼び込み、これがまた踏み合上げ相場の肥やしとなるパターンで大化けを果たした。目先的にはもみ合い圏に入り上値の重さが意識され始めていることで、空売り対象としてみる向きも少なくないようだ。



出所：MINKABU PRESS