エイチ・ツー・オー リテイリング <8242> [東証Ｐ] が2月4日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.5％減の265億円に減ったが、通期計画の310億円に対する進捗率は85.5％となり、5年平均の86.1％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24.5％減の44.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比0.5％増の141億円となったが、売上営業利益率は前年同期の7.6％→7.3％とほぼ横ばいだった。



