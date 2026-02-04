ハウス オブ ローゼ <7506> [東証Ｓ] が2月4日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比61.3％減の1200万円に大きく落ち込んだ。

併せて、通期の同利益を従来予想の2億0500万円→9000万円(前期は1億4800万円)に56.1％下方修正し、一転して39.2％減益見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の3億1800万円→2億0300万円(前年同期は2億0300万円)に36.2％減額し、増益率が56.7％増→横ばいに縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比45.3％増の1億2500万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.8％→4.0％に改善した。



株探ニュース

