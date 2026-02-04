スカパーＪＳＡＴホールディングス <9412> [東証Ｐ] が2月4日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比27.1％増の269億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の315億円→353億円(前期は272億円)に12.1％上方修正し、増益率が15.4％増→29.4％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の133億円→171億円(前年同期は132億円)に28.4％増額し、増益率が0.9％増→29.5％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の38円→42円(前期は27円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比23.1％増の88.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の24.0％→28.7％に上昇した。



株探ニュース

