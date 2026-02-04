杏林製薬 <4569> [東証Ｐ] が2月4日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比35.8％増の50.9億円に拡大し、通期計画の63億円に対する進捗率は80.9％に達し、5年平均の66.9％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比87.3％減の12億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の35.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.6％→9.6％に急改善した。



