第一実業 <8059> [東証Ｐ] が2月4日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.3％増の115億円に伸び、通期計画の135億円に対する進捗率は85.8％に達し、5年平均の68.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比43.1％減の19.2億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比21.6％増の48.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.4％→8.1％に改善した。



株探ニュース

