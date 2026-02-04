4日14時現在の日経平均株価は前日比525.35円（-0.96％）安の5万4195.31円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1140、値下がりは418、変わらずは36と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は263.39円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が103.49円、東エレク <8035>が90.25円、リクルート <6098>が78.32円、イビデン <4062>が75.47円と続いている。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を39.61円押し上げている。次いで豊田通商 <8015>が37.00円、フジクラ <5803>が27.24円、トヨタ <7203>が23.40円、ＫＤＤＩ <9433>が20.86円と続く。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、鉱業、非鉄金属、繊維と続く。値下がり上位にはその他製品、サービス、情報・通信が並んでいる。



※14時0分10秒時点



