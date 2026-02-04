2025年、中国で29都市がGDP1兆元の大台を突破

最近、中国各地が2025年の経済データを相次いで発表しました。中国の経済規模が140兆元（約3150兆円）の大台を突破したのに伴い、多くの地域で経済規模が一段と拡大しており、GDPが1兆元（約22兆5000億円）の大台を上回った都市が2都市増加して、29都市（香港・マカオ・台湾地区を除く）となりました。具体的には北京、上海、天津、重慶、深セン、寧波、青島、大連、広州、成都、武漢、杭州、南京、長沙、鄭州、合肥、福州、済南、西安、蘇州、無錫、南通、常州、仏山、東莞、泉州、煙台、唐山、温州となります。

また、地域別にみると、約3分の1が長江デルタ地域に集中しており、計10都市となっています。広東・香港・マカオグレーターベイエリア（粤港澳大湾区）は4都市（深セン、広州、仏山、東莞）、北京・天津・河北地域（京津冀）は北京、天津、唐山の3都市で、西部の四川と重慶地域は2都市（成都、重慶）、長江中流地域は2都市（武漢、長沙）となっています。

経済規模でみると、首位は上海で、北京が第2位でした。両都市のGDPはいずれも5兆元（約112兆円）を超え、成長率はいずれも5．4％前後でした。北京のGDPは昨年初めて5兆元の大台を突破しました。（提供/CRI）