辻希美、18歳差姉妹・希空（のあ）＆夢空（ゆめあ）ちゃんと“朝活サイゼ”満喫「親近感湧く」「友達同士みたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/04】タレントの辻希美が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女・希空（のあ）との朝活の様子を公開した。
【写真】5児のママタレ「友達同士みたい」18歳差姉妹とサイゼリヤ降臨
辻は「朝活？！で希空とサイゼリヤ」とつづり、ファミリーレストラン「サイゼリヤ」店内で撮影されたオフショットを投稿。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこし、マスク姿でカメラに向かってピースサインをする辻と、その向かい側で同じくピースを決める希空の姿を披露した。テーブルの上にはプリンやコーヒーゼリーなどのスイーツが並び、朝から母娘でリラックスした時間を過ごした様子が伝わってくる。
この投稿に、「娘との朝活サイゼ、最高すぎる」「サイゼに行くの親近感湧く」「仲良し親子で憧れる」「友達同士みたい」「素敵な関係」「会話が気になります」などの声が上がっている。
辻は、俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、長女・希空と“朝活サイゼ”報告
◆辻希美の投稿に反響
