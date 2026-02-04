2児の母・高嶋ちさ子「野菜なし」残りもの朝食プレート公開「ありのままで推せる」「親近感わく」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子が2月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物を活用した朝食プレートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】57歳2児の母タレント「ありのままで推せる」前日の残り物がのった朝食プレート
高嶋は「朝ごはん 野菜なし」とコメントを添え、朝食を投稿。色の濃いハード系パン、とろりとしたスクランブルエッグ、生ハム、チーズ、そしてアルミホイルに乗せられたフライドポテトが、丸い皿にバランスよく盛り付けられている。フライドポテトについては「ポテトは昨日の残り」と説明し、前日の残り物を活用する飾らない日常をのぞかせた。
この投稿には「潔くって最高」「残りのポテトに親近感わく」「海外みたいで素敵」「ありのままで推せる」「シンプルでいい」「肉食系の憧れの朝食」「全部美味しそう」といった声が寄せられている。
高嶋は、1999年に会社員の男性と結婚し、2007年に長男、2009年に次男を出産。現在息子たちがアメリカ留学していることを明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高嶋ちさ子、潔い「昨日の残り」朝食を披露
◆高嶋ちさ子の投稿に反響
