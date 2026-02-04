グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の元メンバー・鶴房汐恩が４日、自身のインスタグラムとＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設した。

鶴房はインスタグラムで「お久しぶりです 鶴房汐恩です！」とあいさつ。「これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています。宜しくお願いします」と写真と共に投稿した。

また、この日正午にはＹｏｕＴｕｂｅに「ＢＯＮＢＯＮ．」の名で最新曲のミュージックビデオを公開。概要欄には「無数にある『星』もとても綺麗だけどそこに独りでいる『月』もとても綺麗。月は満月から半月、三日月、日食と本当に人生の浮き沈みや高低差を表せるなと思い『孤月様』と言う名前を付けました」と曲名に込めた思いを記した。さらに「たまには休むことも必要、自分の力を精一杯出し切ることも抑えることも必要だし月は太陽の光を反射して輝いてる要するに周りに助けられて周りを大切にしないとなと言う意味も込めて作りました」と続けた。

コメント欄には「汐恩おかえり」などファンからの温かい言葉が並んでいる。

鶴房は２０１９年１２月、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ」を勝ち抜き、「ＪＯ１」のメンバーに選ばれ、活動していた。昨年６月にオンラインカジノで賭博をしていたとして警視庁に賭博容疑で書類送検され、活動休止を発表。同年８月に賭博罪で略式起訴されたことが発表されていた。昨年１２月末をもって株式会社ＬＡＰＯＮＥエンタテインメントとの専属マネジメント契約を満了し、ＪＯ１としての活動を終了した。