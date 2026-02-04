“春のパーティ”をテーマにうさぎになりきるハローキティたち！サンリオピューロランド「PUROSPRINGPARTY」
サンリオピューロランドにて、特別コスチューム姿のキャラクターたちのパレードが楽しめる春のスペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」を開催！
“春のパーティ”をテーマに、ピューロランドのキャラクターたちがうさぎになりきって、館内各所をポップでカラフルに彩る期間限定のスペシャルイベントです☆
サンリオピューロランド「PUROSPRINGPARTY」
開催期間：2026年3月19日（木）〜6月2日（火）
ストーリー：
うさぎになってHop Step Jump！
ピューロランドのカラフルでポップな春のパーティ！
ピューロランドのあちこちにふわふわパステルカラーのカラフルなお花が咲いてるよ♪
うさぎになりきったキャラクターたちと一緒に春のピューロランドをポップに楽しんじゃおう！
サンリオピューロランドにて“春のパーティ”をテーマに開催される、ピューロランドのキャラクターたちがうさぎになりきって、館内各所をポップでカラフルに彩る期間限定のスペシャルイベント「PUROSPRINGPARTY」
注目は、新作のパレード「はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる」です。
キャラクターたちは、パステルカラーを基調としたうさぎモチーフの新デザインのコスチュームで登場し、うさぎになりきったキャラクターたちとともに、みんなで飛び跳ねたり、一緒になって盛り上がれる春の特別なパーティが届けられます。
さらに、韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”とのスペシャルコラボレーションも実施され、館内各所に登場するコラボ装飾のほか、ハート型ミラーやフラットポーチなど、ここだけのスペシャルグッズも展開。
コラボを記念したスペシャルフードメニューも販売されます。
期間中は、ふんわりお花が咲くキュートなコスチューム姿で登場するスペシャルグリーティングや、春をイメージしたコスチュームを着たキャラクターたちが元気いっぱいにお出迎えするウェルカムグリーティングを開催。
また、ポップでカラフルな期間限定フードメニューやグッズも必見です☆
新作パレード「はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる」
上演時間：約20分
上演場所：1F ピューロビレッジ
出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、シナモロール、ウィッシュミーメル
ピューロビレッジでは、みんながウサギになりきって、盛り上がれる新作パレード「はぴぷぺぽっぴんぐ ふぇすてぃばる」を上演。
特製のピューロキャロットケーキをみんなでつくり、うさぎになって飛び跳ねる、ピューロランドの春のパーティです。
キャラクターとライブエンターテイナーたちは、春らしいパステルカラーを基調としたうさぎモチーフの特別コスチュームで登場。
令和のヒットソングメーカー玉屋2060%(Wienners)さんが担当したパレードの楽曲に加えて、大ジャンプや宙返りといったアクロバットなど、ピューロランド初となるダイナミックなパフォーマンスにも注目です。
音楽担当：玉屋2060％（Wienners）さん プロフィール
銀河系パンクバンドWiennersのメンバーである玉屋2060％さん。
ギターボーカル、作詞・作曲を担当されています。
アーティスト、アイドル、歌い手などへの楽曲提供ほか、CM楽曲制作も多数行なっているアーティストです。
エスターバニー×サンリオピューロランド コラボレーション
「PUROSPRINGPARTY」と韓国発の人気キャラクター“エスターバニー”のスペシャルコラボレーションが実現！
期間中、“エスターバニー”と「PUROSPRINGPARTY」のコスチュームを着たサンリオキャラクターたちのオリジナルグッズが発売され、ハート型ミラーやフラットポーチなど、スペシャルグッズが販売されます。
また、コラボメニューや館内各所にコラボ装飾も登場予定です。
春らしいモチーフがあしらわれたフレンチガーリーなフォトスポットが登場
開催場所：3F エントランス
館内には、パステルカラーが印象的な春らしいモチーフを使ったフォトスポットが登場。
うさぎになりきってJump！をしたり、カラフルなお花がたくさん咲いたフォトスポットで素敵な写真撮影が楽しめます。
PUROSPRINGPARTY スペシャルグリーティング
開催場所：1F イベントコーナー
※有料・事前予約制
※詳細は必ず各ホームページを確認ください
出演キャラクター：ハローキティ、マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ、シナモロール、ウィッシュミーメル
ふんわりお花が咲くキュートなコスチュームを着たキャラクターたちと会える「PUROSPRINGPARTY スペシャルグリーティング」を実施。
参加された方には「オリジナルポストカード（6枚セット）」がノベルティとしてプレゼントされます。
春らしいコスチュームのキャラクターたちと一緒に素敵な春のひと時が過ごせる、特別なグリーティングです。
また、知恵の木ステージではパークオープンから約10分間、春をイメージしたコスチュームを着たキャラクターが遊びにくるウェルカムグリーティングも開催されます。
カラフル＆ポップな春のパーティが楽しめる期間限定フードメニュー
メニュー名・価格：
・Spring Special♡お食事ワッフルBOX(ミニフランク＆カップサラダ) 1,300円(税込)
・ハローキティのスプリングビーフカレー 1,600円(税込)
・マイメロディのハムカツピンクカレー 1,650円(税込)
・クロミのサクサクいか揚げブラックカレー 1,600円(税込)
・シナモロールのチーズハンバーグブルーカレー 1,600円(税込)
・こぎみゅんの天ぷらと唐揚げの欧風カレー 1,650円(税込)
・マイスウィートピアノのロースパストラミ白湯ラーメン 1,600円(税込)
・ハローキティのキャロットオレンジケーキ 950円(税込)
・マイメロディのフルーツアイスティー 800円(税込)
・シナモロールのピーチレモンカルピスソーダ 950円(税込)
・クロミのパープルストロベリースカッシュ 900円(税込)
・エスターバニー×サンリオピューロランド 果肉たっぷり♡スペシャルいちごミルク 1,000円(税込)
・ウィッシュミーメルのとろふわホイップ＆厚焼きスフレパンケーキ〜いちごのソース〜 1,200円(税込)
・こぎみゅんのいちご尽くしのエッグカップ 950円(税込)
・ウィッシュミーメルのコーンコロッケ♡ピンククリームソースハンバーグ 1,700円(税込)
・マイメロディのとろとろスクランブルエッグとアスパラベーコンバター醤油パスタ＆カップマフィンセット 1,600円(税込)
・シナモロールのアボカドチップ＆サルサ★ローストビーフプレート 1,700円(税込)
・クロミのピンクドーナツとマスカルポーネのベリークレープ 950円(税込)
・マイスウィートピアノのストロベリーブラウニーとピンクもちのベリークレープ 950円(税込)
「PUROSPRINGPARTY」オリジナルメニューも期間限定で販売。
春をテーマに、キャラクターたちが彩るカラフルなプレートメニューやスイーツ、ドリンクが多数登場します。
春らしいポップな印象のメニューは、思わず写真に収めたくなるかわいさ。
写真映えも抜群で、イベントの楽しさをさらに盛り上げます。
Spring Special♡お食事ワッフルBOX (ミニフランク＆カップサラダ)
価格：1,300円(税込)
キャラクターフードコートオープン前の30分間のみ、数量限定で毎日販売される「 Spring Special♡お食事ワッフルBOX(ミニフランク＆カップサラダ) 」
デザートサラダ、たまごマカロニとキャロットラペのサラダ、桜香るミニフランクがセットになっています。
オリジナルカードのノベルティが付いた、春にぴったりなボリューム満点のモーニングセットです。
マイメロディのハムカツピンクカレー
価格：1,650円(税込)
大きな耳とリボンでおめかしをした「マイメロディ」をモチーフにした、まろやかだけれどちょっぴりスパイシーなピンクカレー。
肉厚なハムカツ、かまぼこをのせたピンクの小花、淡いブルーのウエハースの花があしらわれています。
ハローキティのキャロットオレンジケーキ
価格：950円(税込)
イースターエッグをイメージしたパステルカラーのアーモンドチョコと一緒に味わえる「ハローキティのキャロットオレンジケーキ」
甘みたっぷりのにんじんとオレンジの果汁を組み合わせ、ケーキにうさぎの耳チョコをトッピングしたデザートです。
マイスウィートピアノのストロベリーブラウニーとピンクもちのベリークレープ
価格：950円(税込)
ストロベリーホイップにいちごのソースを合わせた「マイスウィートピアノのストロベリーブラウニーとピンクもちのベリークレープ」
ストロベリーブラウニーとピンク色のコロコロあんこ餅を使用した、春色クレープです。
うさぎモチーフやお花など春らしいパステルカラーがかわいい期間限定グッズ
グッズ名・価格：
・PUROSPRINGPARTY マスコット(ハローキティ・マイメロディ・クロミ・マイスウィートピアノ・シナモロール・ウィッシュミーメル) 各3,300円(税込)
・PUROSPRINGPARTY カチューシャ(ハローキティ・マイメロディ・クロミ・マイスウィートピアノ・シナモロール・ウィッシュミーメル) 各3,190円(税込)
・PUROSPRINGPARTY ランチトートバッグ 3,300円(税込)
・PUROSPRINGPARTY 巾着セット 1,980円(税込)
・PUROSPRINGPARTY アクリルキーホルダー(ハローキティ・マイメロディ・クロミ・マイスウィートピアノ・シナモロール・ウィッシュミーメル・こぎみゅん) 各1,430円(税込)
・PUROSPRINGPARTY ブラインドコレクションカード 単品 660円(税込)／BOX 4,620円(税込)
・PUROSPRINGPARTY バルーン 1,100円(税込)
・PUROSPRINGPARTY クリアファイル 440円(税込)
・PUROSPRINGPARTY 缶入りマシュマロ 1,620円(税込)
「PUROSPRINGPARTY」期間限定で、オリジナルグッズを展開。
新作コスチューム姿のマスコットやアクリルキーホルダーのほか、キャラクターたちとお揃いの飾りがついたカチューシャも登場します。
写真を撮る際のアイテムとしても使えるバルーンなど、春のイベントを楽しむのにぴったりなグッズばかりです☆
マスコット
価格：各3,300円(税込)
種類：全6種
新作コスチュームを身に纏ったキャラクターたちのマスコット。
ウサ耳をモチーフにしたアクセサリーにも注目です。
アクリルキーホルダー
価格：各1,430円(税込)
種類：全7種
キャラクターたちの大きなチャームとかわいいミニチャームがセットになったアクリルキーホルダー。
ナスカンがウサ耳モチーフになっているのもポイントです。
カチューシャ
価格：各3,190円(税込)
種類：全6種
ウサ耳や大きなリボン、お花などが施されたカチューシャ。
「ハローキティ」や「マイメロディ」「クロミ」「マイスウィートピアノ」「シナモロール」「ウィッシュミーメル」から選べます。
バルーン
価格：1,100円(税込)
反面ずつ異なるキャラクターたちをデザインしたバルーン。
ピンク色の大きなリボンも存在感抜群です。
ランチトートバッグ
価格：3,300円(税込)
春のお出かけが楽しみになるランチトートバッグもラインナップ。
サンリオピューロランドのロゴが刺繍された、かわいさあふれるデイリー雑貨です。
“春のパーティ”をテーマにした、カラフルでキュートなうさぎたちが登場する春のスペシャルイベント。
サンリオピューロランドにて2026年3月19日より開催される「PUROSPRINGPARTY」の紹介でした☆
