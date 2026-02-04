『おは朝』岩本計介アナ、“原点”近鉄・桜井駅で構内アナウンス担当「感無量です！」9日から期間限定【コメントあり】
ABCテレビの朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）でメインMCを務める岩本計介アナウンサーが9日から、近畿日本鉄道（近鉄）大阪線・桜井駅の構内アナウンスを担当することが決定した。
【写真】アナウンスを担当する車掌姿の岩本計介アナウンサー
岩本アナの地元であり、学生時代など19年間を過ごした“原点”ともいえる桜井駅からのオファーにより実現。アナウンスには、番組の象徴でもあるエレクトーン楽曲をジングルに採用。岩本アナの親しみやすい声で、乗車マナーの向上や安全利用を呼びかける。
■岩本計介アナウンサー
朝、学校に間に合うように電車に乗り込んだこと。
部活帰りに、寝過ごしてしまわないかとドキドキしたこと。
数えきれない思い出が詰まった、私の青春にはなくてはならない場所。それが近鉄・桜井駅です。その桜井駅で、まさか自分の声が構内アナウンスとして流れる日が来るなんて、感無量です！
■近鉄大阪線桜井駅の構内アナウンス概要
期間：2026年2月9日(月)〜2月22日(日)
時間：午前7時〜午前9時までの間 約10分間隔で放送
場所：近畿日本鉄道（近鉄）大阪線 桜井駅構内
内容：
『おはよう朝日です』番組内で使用されるエレクトーン楽曲とともに、岩本計介アナウンサーが乗車マナーの呼びかけ、優先座席の適正利用、ながらスマホ禁止の啓発などを呼びかける。
【写真】アナウンスを担当する車掌姿の岩本計介アナウンサー
岩本アナの地元であり、学生時代など19年間を過ごした“原点”ともいえる桜井駅からのオファーにより実現。アナウンスには、番組の象徴でもあるエレクトーン楽曲をジングルに採用。岩本アナの親しみやすい声で、乗車マナーの向上や安全利用を呼びかける。
朝、学校に間に合うように電車に乗り込んだこと。
部活帰りに、寝過ごしてしまわないかとドキドキしたこと。
数えきれない思い出が詰まった、私の青春にはなくてはならない場所。それが近鉄・桜井駅です。その桜井駅で、まさか自分の声が構内アナウンスとして流れる日が来るなんて、感無量です！
■近鉄大阪線桜井駅の構内アナウンス概要
期間：2026年2月9日(月)〜2月22日(日)
時間：午前7時〜午前9時までの間 約10分間隔で放送
場所：近畿日本鉄道（近鉄）大阪線 桜井駅構内
内容：
『おはよう朝日です』番組内で使用されるエレクトーン楽曲とともに、岩本計介アナウンサーが乗車マナーの呼びかけ、優先座席の適正利用、ながらスマホ禁止の啓発などを呼びかける。