西南戦争（１８７７年）で政府と戦った西郷隆盛の軍に参加し、現在の宮崎県延岡市かその付近で戦死したとみられるという高祖父を持つオーストラリア在住の女性が、同市を訪れ、戦場跡を歩いて先祖の足跡をたどった。

（山田太陽）

女性は若い頃にオーストラリアに移住し、メルボルン市で日本語教師をしている伊集院利江さん（５７）。７年前に家族のルーツを調べた際に、西南戦争について記した「薩南血涙史」に高祖父で士族（元薩摩藩士）の伊集院藤右衛門の名前が載っているのを見つけた。高祖父は西南戦争で政府と戦った西郷隆盛の軍の戦死者をまつる南洲神社の戦没者名碑などに名前があり、戦死していたことも分かったという。

一方、どこで亡くなったかは不明。鹿児島県立図書館で史料を調べてみると、高祖父の名前は、西郷軍が延岡で政府軍に敗北する直前の西郷軍の隊員名簿に記されていた一方、その後、鹿児島で作られた西郷軍の名簿では名前が確認できなかった。このため利江さんはその間に大規模な戦闘があった延岡かその付近で戦死し、鹿児島へ戻れなかった可能性が高いとみている。

今回は足跡をたどろうと１月中旬に延岡市を初めて訪問。同市で西南戦争の遺構保存などに取り組む「西南戦争 和田越決戦を語り継ぐ会」の牧野義英会長（７４）の案内で西郷軍が政府軍と戦闘を繰り広げた和田越や可愛岳などを歩き、西郷軍や政府軍が山中に築いた砲台や塹壕（ざんごう）（兵士が銃弾から身を隠すための溝）の跡、西郷隆盛が宿泊した建物が残る西郷隆盛宿陣跡資料館を見て回った。

利江さんは可愛岳を見学後、「すごい崖で、こんなところを駆け降りて戦うなんて大変だと思った」と話した。高祖父は当時まだ幼かった息子を鹿児島に残して出陣したという。自身にも息子がいるという利江さんは「きっとつらかっただろうと思う」と語る。

「説明していただかなければ遺構だと分からない場所もあった」と案内してくれた牧野会長への謝意を語った利江さん。今後、戦跡保存活動に参加したり、西南戦争について語り継いだりしていきたいという。

牧野会長は「地域住民の中では、和田越で戦いがあったということは風化していっている。遺構を埋もれさせないためにも案内や遺構の保存活動を続け、延岡市へも協力を呼びかけていく」と話していた。