愛犬たちと初めてプリクラを撮影したという飼い主さん。何気なくプリクラを見返してみると…思った以上に盛れている！？可愛すぎるポーズと表情が話題になっているのです。

何度も見返したくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で27.7万回を超えて表示されており、1.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：大型犬たちと初めて『プリクラ』を撮った結果→思った以上に『盛れている光景』】

大型犬たちと初めて『プリクラ』を撮った結果

Xアカウント『@Mary59Noah33』に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー「ノア」くんとボーダーコリー「ルナ」ちゃん、そしてお友だちワンコ達と撮影された1枚のプリクラ画像。

飼い主さんはこの日、初めて愛犬と一緒にプリクラを撮ったのだそう。ルナちゃんも、お友だちワンコも抱っこしてもらい、ばっちりカメラ目線を決めてくれたのだといいます。

思った以上に『盛れている光景』が話題

飼い主さんに抱き上げられるようにして映っていたのは、ノアくんに注目してみると…。

思いがけず、両手をお顔の下に添えているかのようなあざといポーズ、そしてきゅるんとした上目遣いで誰よりも『盛れている』お姿を見せてくれていたのだそう。

お顔の向きも、上目遣い気味のカメラ目線もポーズも…アイドルさながらのノアくんのお姿は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「おとなしい」「きゃわわ」「とてもかわいいです」などのコメントが寄せられています。

仲良しトリオの日常が大人気

2024年3月3日生まれのノアくんには、サイベリアン「マリー」ちゃんというお姉さん、そしてルナちゃんという妹の存在があります。

ちょっぴり困り顔がチャームポイントで、とにかく表情が豊か。時には、「なんて顔してるの…」と、飼い主さんを驚かせることもあるほどなのだといいます。

ご家族に溺愛されながら幸せに自分らしく暮らす仲良しトリオの日常は、多頭飼いやサイベリアン、ラブラドールレトリバー、ボーダーコリーそれぞれの魅力、たくさんの笑顔を届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Mary59Noah33」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。