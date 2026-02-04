おばあちゃんとアイリッシュセターの心温まる光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で22万1000回再生を突破し、「なんて素敵な時間」「足捌きが若者並み」「めっちゃ身体能力高い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：認知症になった『90歳のおばあちゃん』に突撃する大型犬→『微笑ましいやり取り』】

90歳のおばあちゃんに突撃！！

Instagramアカウント「toyjack_j」の投稿主さんは、アイリッシュセターの『永遠（トワ）』くんの日常を紹介しています。今回投稿したのは、投稿主さんのおばあちゃんとトワくんの微笑ましいワンシーンです。

90歳のおばあちゃんは、現在は認知症を患っているとのこと。足腰は丈夫で毎日元気いっぱいだといいますが、家族のことはあまり覚えていないそうです。そんなおばあちゃんに、やんちゃなトワくんが「遊ぼうよ！」と言わんばかりの勢いで、座っていたおばあちゃんの足元に潜り込もうとしてきたのだそう。トワくんは、おばあちゃんが履いているスリッパが欲しかったのだといいます。

突然のハプニングに家族全員が驚きましたが、おばあちゃんは意外な反応を見せました。

微笑ましいやり取りに心温まる♡

おばあちゃんは、足元に突撃してきたトワくんを、するりとかわしたのです。足をぐっと上げてトワくんを避ける姿は、90歳とは思えないほど…！！

実は、おばあちゃんは若いころに走り高跳びをしていたというほど身体能力が優れているのだそう。おまけに、大の犬好きで、わんこと遊ぶのが大好きなのだそう。トワくんの突撃も、おばあちゃんにとっては遊びの一環だったのかもしれません。

見事にトワくんをかわしたおばあちゃんは、ニッコリ笑顔に。わんこへの愛だけは忘れないおばあちゃんの姿は、見ているだけで胸がいっぱいになってしまいますね♡

この投稿には「なんて素敵なお母さまでしょう」「本当に楽しそうで微笑ましい」「トワくんはおばあちゃんのために一役買ってるね」などの温かなコメントが寄せられています。

コミュ力抜群のトワくん

おばあちゃんの遊び相手として一役買っているトワくんですが、実は困っていることも。お散歩に行くと、通りすがりのわんこに毎回挨拶しようとするため、なかなか進まないのだといいます。

トワくんの挨拶は、体を伏せて待つという大変控えめなもの。そのおかげで、小柄なわんこからも親しまれているのだそうです。ときには、休憩中のおばあちゃんに尻尾を振りながら近づくことも…。

見習わないと…と感嘆してしまうほど、社会性の高いトワくんなのでした。

トワくんの微笑ましい日常は、Instagramアカウント「toyjack_j」の他の投稿からチェックすることができます！

