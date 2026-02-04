「お手」と声をかけても応じない犬と、その様子を横で見ていた姉犬が見せた思いもよらない行動がTikTokで話題になっています。投稿したのは、ジャックラッセルテリアのベルちゃん・すずちゃん、マルプーのふうたくん、カニンヘンダックスのたむくんと暮らす「4匹犬ファミリージャック姉妹&マルカニ兄弟」さん。投稿から44.7万回以上再生され、「表情がなんともいい」といったコメントが寄せられています。

目を伏せてお手を拒否するすずちゃん

登場するのは、ジャックラッセルテリアのベルちゃん・すずちゃん。とある日、ご飯の前に飼い主さんが「お手」の号令をかけたといいます。飼い主さんが「お手」と声をかけると、すずちゃんはスッと目を伏せたのだとか。

隣にいたベルちゃんは、すずちゃんとは対照的にやる気満々だったそう。すずちゃんが動かないのを見ると、「私がやるから！」と言わんばかりに飼い主さんに手を差し出したといいます。

健気すぎるベルちゃんの猛アピール

飼い主さんは諦めず、もう一度すずちゃんに「お手」と声をかけたのだそう。しかし、すずちゃんは頑なに下を向いたまま嫌な様子だったといいます。すると、ベルちゃんが再び身を乗り出してきたのでした。

まるで「すずの分まで私が頑張るから、ご飯ちょうだい！」と訴えかけるように、素早くお手をするベルちゃん。飼い主さんをじっと見つめる瞳には、一刻も早くご飯にありつきたいという熱い情熱と、姉としての責任感が宿っているようだったとか…。

対照的な2匹の結末は…

最後にもう一度だけ、すずちゃんにチャンスを与えますが、最後まで知らんぷりだったそう。もう待ちきれない様子のベルちゃん、最後には勢い余って立ち上がり、勢いのあるお手を披露してくれたといいます。

すずちゃんの分まで必死に頑張ったベルちゃんと、最後まで自分を貫き通したすずちゃん。結局、どちらの姿も愛おしくてたまらなくなった飼い主さんは、2匹に美味しいご飯をあげたのでした。

この投稿には「かわいいお手」「本当に健気」「表情がなんともいい」「お手って言うからしてるよって顔だね」など、2匹の対照的な魅力にハマる人が続出しています。

投稿者である「4匹犬ファミリージャック姉妹&マルカニ兄弟」さんのアカウントでは、ジャック姉妹とマルカニ兄弟の賑やかで笑いの絶えない日常がたくさん公開されています。自由奔放な妹と一生懸命な姉のコンビを、これからも見守っていきたいですね。

