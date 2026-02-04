気象予報士・森田正光、左目に違和感→手術を報告「災害も病気も早めの対策ですね」
気象予報士の森田正光氏（75）が、4日までに自身のXを通じて、網膜剥離の手術を受けたことを明かした。
【写真】手術前と手術後のショットを公開した森田正光氏
森田氏は3週間ほど前から左目に違和感を覚えていたという。受診の結果、網膜剥離と診断され、「本日手術でした」と報告。手術前後の写真も添え、現在の状況を伝えている。
森田は「この歳になると病気を経験する度に、病気に詳しくなっていきます」と率直な心境をつづり、「災害も病気も早めの対策ですね」と、長年気象と向き合ってきた立場ならではの言葉で注意を呼びかけた。
森田氏は、長年にわたりテレビやラジオなどで気象解説を行い、分かりやすい語り口で広く親しまれてきた。近年も精力的に情報発信を続けており、今回の報告に対しては、回復を願う声や体調を気遣うコメントが寄せられている。
【写真】手術前と手術後のショットを公開した森田正光氏
森田氏は3週間ほど前から左目に違和感を覚えていたという。受診の結果、網膜剥離と診断され、「本日手術でした」と報告。手術前後の写真も添え、現在の状況を伝えている。
森田は「この歳になると病気を経験する度に、病気に詳しくなっていきます」と率直な心境をつづり、「災害も病気も早めの対策ですね」と、長年気象と向き合ってきた立場ならではの言葉で注意を呼びかけた。
森田氏は、長年にわたりテレビやラジオなどで気象解説を行い、分かりやすい語り口で広く親しまれてきた。近年も精力的に情報発信を続けており、今回の報告に対しては、回復を願う声や体調を気遣うコメントが寄せられている。