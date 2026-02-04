近藤春菜、衝撃の“前髪ぱっつん赤髪ロング”姿 SNS反響「めっちゃ可愛いやん」「似合う」「同姓同名の別人かと思った」 過去の“愛車”と再会
お笑いコンビ・ハリセンボンの近藤春菜（42）が、メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』のインスタグラムに登場。衝撃の“赤髪ロング”姿で自身の「愛車歴」を明かした。
【写真あり】「めっちゃ可愛いやん」「似合う」近藤春菜、衝撃の“前髪ぱっつん赤髪ロング”姿
「愛車を見せてもらえば、その人の人生が見えてくる。気になる人のクルマに隠されたエピソードをたずねるシリーズ第85回の前編。お笑いコンビ「ハリセンボン」の#近藤春菜 さんが、かつての愛車に触れた！」というコメントとともに、“前髪ぱっつん”の赤髪ロング姿の春菜と黄色いスポーツカーの2ショットを投稿。
同車は、春菜のかつての愛車で、かつてお気に入りだったというアウディ『TTロードスター』（春菜の愛車はシルバー）。写真と合わせて、自身の思い出、さらに改めて“愛車”と再会した感想などもつづっている。
この投稿に「めっちゃ可愛いやん」「誰かと思っちゃった似合う」「TTかっこいいですよね」「誰か分からなくてよく見たら春菜ちゃん綺麗だよ」「同姓同名の別人かと思った！！めっちゃ服もメイクも似合ってる」
