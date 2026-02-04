TBSの情報番組「ひるおび」（月〜金曜前10・25）が4日に放送され、JNNが1月31日、21日に実施した衆院選（8日投開票）の情勢調査のデータを伝えた。

番組では、年代別比例投票先の調査として、18〜29歳、30代、40代、50代、60歳以上の投票先の政党をそれぞれ紹介。江藤愛アナウンサーがその傾向について「どの世代を見ても自民がリードしているのが分かります。大体30％前後あります。次いで維新が5％、6％と（いう数字が）各世代並んでおります。そして中道は若い世代、18〜29歳はゼロ％ということで1という数字が見えません。年齢が上がるにつれて2、4、7、20％と少しずつ上がっています。1番注目すべきは若い世代の31％がまだどこに投票するか決めていないということです」などと説明した。

これにMCの恵俊彰は「18〜29歳の中道が凄いですね」と「0％」という数字に驚くと、TBS政治部長の岩田夏弥氏は「どうしても限られた調査ですので。その年代の方が今回の調査に答えた中でこうだったということですので、あくまで調査ということでご理解いただきたい方がいいとは思うんですけど」とコメント。これに恵は「衝撃ですけどね、でもね。日本中で1人もいないと思えないですけど、こうやってデータを見ると、調べるとこうなるということです」と話していた。

JNNの情勢調査では、18〜29歳の比例投票先は、自民党が30％、日本維新の会が5％、国民民主党が17％、共産党3％、参政党5％、みらい1％、投票先を決めていないが31％となっていた。