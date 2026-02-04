◆第６０回共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）１週前追い切り＝２月４日、美浦トレセン

圧巻の動きだった。昨年の新潟２歳Ｓを制したリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、美浦・Ｗコースで主戦の津村明秀騎手を背に併せ馬を実施。アルドール（５歳２勝クラス）を大きく追走すると、直線で内から交わし去り一気に３馬身差突き放した。

タイムも６ハロン８２秒０―１１秒７と時計のかかる馬場を考えれば上々。ゴール前で仕掛けられた際の伸びはすさまじいのひと言で、デビュー前の調教から手綱を執っている津村騎手も「いい反応でしたね。動きづらい馬場ですけど１１秒７も出ていますから」と納得の表情を浮かべた。

前走の朝日杯フューチュリティＳは５着に敗れたが、「前回より全然いいですよ。重苦しさがなくて、反応がいいです。前回は間が空いたぶん重たかったのかなと思う」と鞍上は上積みの大きさをアピール。強豪ぞろいで話題のレースへ向け「ここでどれだけやれるか。というか、やれてほしいですね」と力を込めた。