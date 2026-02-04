関根麻里、父・関根勤との節分仮装ショット披露「可愛すぎる親子」「全力で楽しむ姿が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/02/04】タレントの関根麻里が2月3日、自身のInstagramを更新。タレントで父の関根勤との仮装ショットを公開した。
【写真】有名タレント親子「全力で楽しむ姿が最高」鬼の角つけた節分2ショット
麻里は「＃節分」のハッシュタグとともに、父・勤との写真を公開。麻里が赤鬼、勤が青鬼の角を頭につけており、両手を広げて笑顔でポーズを取っている。
麻里はまた「みんなが健康にすごせますように 恵方巻きと海鮮巻き、美味しかった〜！」と記し、恵方巻などの写真も投稿している。
この投稿には「可愛すぎる親子」「理想の家族」「父娘の仲の良さにほっこり」「全力で楽しむ姿が素敵」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】有名タレント親子「全力で楽しむ姿が最高」鬼の角つけた節分2ショット
◆関根麻里、父・関根勤と節分2ショット
麻里は「＃節分」のハッシュタグとともに、父・勤との写真を公開。麻里が赤鬼、勤が青鬼の角を頭につけており、両手を広げて笑顔でポーズを取っている。
麻里はまた「みんなが健康にすごせますように 恵方巻きと海鮮巻き、美味しかった〜！」と記し、恵方巻などの写真も投稿している。
◆関根麻里の投稿に反響
この投稿には「可愛すぎる親子」「理想の家族」「父娘の仲の良さにほっこり」「全力で楽しむ姿が素敵」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】