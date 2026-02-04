ジェニー＆カリナを起用した韓国“おしゃれブランド”の闇　従業員の長時間労働・無給労働疑惑で謝罪

BLACKPINK・ジェニーやaespa・カリナが広告モデルを務めたことでも知られる韓国のメガネブランドが、従業員の長時間労働・無給労働疑惑について謝罪した。

メガネブランド「GENTLE MONSTER」を運営するIICOMBINED（アイアイコンバインド）は2月3日、キム・ハングク代表取締役名義で謝罪文を発表した。

【写真】GENTLE MONSTERのメガネをかけたカリナ

謝罪文では「当社は労働環境全体の運営実態を点検した結果、不十分な点があったことを明確に認識した」としたうえで、「過重労働およびそれに対する不適切な処遇によって不便を被ったすべての社員の皆さまにお詫び申し上げる」と明らかにした。

続けて、労働制度と報酬体系の改善を約束した。

これまでIICOMBINEDは、労働基準法第58条第3項に基づき、労働者代表と書面合意を交わしたうえで、一部の職種を中心に「裁量労働制」を運用してきた。

しかし同社の一部社員は、会社側が裁量労働制を理由に、週70時間を超える長時間労働をさせながら、十分な休暇や補償を与えていなかったと主張している。

（画像＝GENTLE MONSTER）

これを受け、雇用労働部は今年1月、企画監督に着手し、裁量労働制の運用の適正性を中心に、労働時間、休暇・休憩・休日の付与、賃金未払いなど、労働関係法全般について集中的に点検する方針を示した。

謝罪文を通じてIICOMBINEDは「労働制度および報酬体系を全面的に改善する。労働監督機関や外部専門家の意見を積極的に反映する」と述べ、問題となっている裁量労働制を即時廃止する方針を明らかにした。

（画像＝GENTLE MONSTER）ジェニー

トップクラスのガールズグループメンバーを次々と広告モデルに起用し、グローバルブランドへと急成長したGENTLE MONSTERだが、その裏側の労働環境をめぐる批判が噴出し、波紋が広がっている。