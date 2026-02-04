バッテリィズ・エース、“自由で何考えてるかわからないタイプが好き” マンガの主人公の魅力に大興奮
俳優の小芝風花、お笑いコンビ・バッテリィズが4日、総合電子書籍ストア『コミックシーモア』の『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』授賞式のゲストとして登壇した。
【写真】めっちゃ楽しそう！特大クラッカーでお祝いする小芝風花＆バッテリィズ
同賞は、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者が実際に読んで気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞。「みんなでネクストブレイク作品を決める」「次にヒットする新しい作品に出会える」と好評で、今回で9回目の開催となった。
大賞は、ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トールによる『継母の心得』（アルファポリス）が受賞。そのほか、｢男性部門｣｢女性部門｣「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門賞を発表し、エントリー作品は100作品。310万票以上の一般読者からの投票が集まった。
「ラノベ部門」を受賞した『図書館の天才少女〜本好きの新人官吏は膨大な知識で国を救います！〜』は、読んだ本の内容を一言一句覚えている官吏・マルティナが不自然な魔物の発生に遭遇していく内容。エースは「主人公が天才すぎる！記憶力がすごい！」と目を輝かせ、「自分とは真逆すぎる」と自虐で会場を和ませた。さらに、「男が好きな戦いもある！最高の作品」とうれしそうに話した。
「女性部門」に輝いた『ベル・プペーのスパダリ婚約〜「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！〜』。儚げな容姿とは裏腹に、本性は包容力と豪胆さを兼ね備えた屈指のスパダリである公爵令嬢のレティシアが主人公となっている。同作品は、そんなレティシアと孤独で不器用な皇子の“逆・溺愛”ラブストーリー。
エースは「主人公がすごいタイプ！」と興奮した様子。「ほんまに自由で何考えてんねやろっていう、なんかワクワクするバカが現れた」と話し、寺家がすかさず「自分がＭ-1で若林さんに言われたやつ自分で言ってる」とつっこんだ。エースは改めて「自由が好きだからやっぱりあの女の子に惹かれる」と主人公の魅力を口にした。
■『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』受賞作一覧
【大賞】
『継母の心得』（アルファポリス）
ほおのきソラ／藤丸豆ノ介／トール
【男性部門】
『君と宇宙を歩くために』（講談社）
泥ノ田犬彦
『ホストと社畜』（双葉社）
河尻みつる
【女性部門】
『おひとり様には慣れましたので。婚約者放置中！』（一迅社）
晴田巡/荒瀬ヤヒロ
『ベル・プペーのスパダリ婚約〜「好みじゃない」と言われた人形姫、我慢をやめたら皇子がデレデレになった。実に愛い！〜』（スクウェア・エニックス）
原作：朝霧あさき
原作イラスト・漫画：セレン
【異世界部門】
『あなたのお城の小人さん〜御飯下さい、働きますっ〜』（スクウェア・エニックス）
美袋和仁/n猫R/栗原一実
『公爵様、悪妻の私はもう放っておいてください』（一迅社）
桜乃みか/琴子
【ラノベ部門】
『あなたの愛など要りません』（アルファポリス）
冬馬亮/ありおか
『図書館の天才少女〜本好きの新人官吏は膨大な知識で国を救います！〜』（KADOKAWA）蒼井美紗/緋原ヨウ
【BL部門】
『愛の温度を教えてよ』（コアマガジン）
Hiカロリー
『夜明けがいちばん暗い』（新書館）
山田ノノノ
【TL部門】
『今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜』（CLLENN）
につやまにつこ
『身代わり姫は隣国の勇猛王に溺愛される』（乙女ドルチェ・コミックス）
鳴神ゆった／佐倉紫
