スターバックス、台東の職人技を日常に 革職人と作る『JIMOTO Made』新作バッグ登場
スターバックス コーヒー ジャパンは、東京都台東区の地元産業と職人技を取り入れた『JIMOTO Made レザーボトルショルダーバッグ台東』を、台東区内の10店舗で11日から発売する。地域に根付く皮革産業と袋物の伝統を背景に、素材選びから縫製まで台東の職人が手がけた、数量限定のアイテムとなる。
【画像】情熱を込める…80年以上新しい皮革を作り続ける久保柳商店の職人さん
同商品は、台東区の地場産業である皮革産業と、長い歴史を持つ袋物づくりに着目して開発された。革の選定を担当したのは、1942年（昭和17年）創業の皮革問屋・久保柳商店。80年以上にわたり革づくりを続けてきた経験を生かし、今回のバッグのために特別な皮革を選び出した。縫製を担ったのは、1998年（平成10年）創業で浅草を拠点とする皮革製品メーカー・小野の職人たちで、1点ずつ丁寧に仕上げている。
台東区は江戸時代からものづくりが盛んな地域として知られる。武家や商人が集まり、履物職人など多くの職人が暮らしていたとされるほか、明治期にはと畜場の設置をきっかけに皮革原材料が集まり、隅田川の水を利用したなめし加工が発展した。こうした背景から皮革問屋や革製品メーカーが集積し、現在も日本有数の皮革産業の街としてその名を知られている。
今回使用された牛革は、植物タンニンなめしとクロムなめしを組み合わせたハイブリッドな製法で仕上げられたもの。無垢に近い自然な風合いが特徴で、やわらかな色味はスターバックス ラテを思わせるトーンに染色されている。使い込むほどに艶や表情が変化し、持ち主それぞれの経年変化を楽しめる点も魅力だ。
デザインはスターバックスのペーパーカップをイメージした円柱形。ボトルを収納できる巾着仕様のレザーボトルショルダーバッグとして仕立てられた。縫製工程では職人がヘリ返しを施し、胴体と底部が1枚革のように見えるなめらかな仕上がりを実現している。胴体部分にはスターバックスのカップに描かれるドリンクボックスのデザインを、下部には台東区をイメージした市松模様を型押しし、ブランドと地域のつながりを表現した。
台東の職人技と地域への思いから生まれた『JIMOTO Made レザーボトルショルダーバッグ台東』は、使うほどに味わいを深め、持つ人とともに完成していく一品だ。日常のコーヒータイムに、少し特別な彩りを添えるアイテムとして提案されている。商品や企画の背景については、Starbucks Stories Japanの特設サイトでも紹介されている。
【画像】情熱を込める…80年以上新しい皮革を作り続ける久保柳商店の職人さん
同商品は、台東区の地場産業である皮革産業と、長い歴史を持つ袋物づくりに着目して開発された。革の選定を担当したのは、1942年（昭和17年）創業の皮革問屋・久保柳商店。80年以上にわたり革づくりを続けてきた経験を生かし、今回のバッグのために特別な皮革を選び出した。縫製を担ったのは、1998年（平成10年）創業で浅草を拠点とする皮革製品メーカー・小野の職人たちで、1点ずつ丁寧に仕上げている。
今回使用された牛革は、植物タンニンなめしとクロムなめしを組み合わせたハイブリッドな製法で仕上げられたもの。無垢に近い自然な風合いが特徴で、やわらかな色味はスターバックス ラテを思わせるトーンに染色されている。使い込むほどに艶や表情が変化し、持ち主それぞれの経年変化を楽しめる点も魅力だ。
デザインはスターバックスのペーパーカップをイメージした円柱形。ボトルを収納できる巾着仕様のレザーボトルショルダーバッグとして仕立てられた。縫製工程では職人がヘリ返しを施し、胴体と底部が1枚革のように見えるなめらかな仕上がりを実現している。胴体部分にはスターバックスのカップに描かれるドリンクボックスのデザインを、下部には台東区をイメージした市松模様を型押しし、ブランドと地域のつながりを表現した。
台東の職人技と地域への思いから生まれた『JIMOTO Made レザーボトルショルダーバッグ台東』は、使うほどに味わいを深め、持つ人とともに完成していく一品だ。日常のコーヒータイムに、少し特別な彩りを添えるアイテムとして提案されている。商品や企画の背景については、Starbucks Stories Japanの特設サイトでも紹介されている。