プロ野球・中日は4日、公式ファンクラブの創設20周年を記念した“FCスペシャルゲーム”の開催要項を発表しました。

これはFC誕生20歳を祝う“20祭”をテーマに行われるもので、全6試合がバンテリンドームで開催。当日は選手・監督・コーチが20周年限定の黒いFCユニホームを着用して試合に臨みます。

FCユニホームは2026年FC会員が入会特典グッズとして入手可能。FCスペシャルゲームの6試合は、チームもファンも黒いユニホームを着用し、「球場を黒に染める日」として実施します。

来場した2026年FC有料会員には“FC墨絵風タオル”がプレゼント。絵柄は支配下全選手とシークレット1種からのランダム配布となります。さらに全6試合に来場すると、選手からの特別メッセージ動画が視聴できる“記念チケット風カード”がプレゼントされます。

▽試合日程4月26日(日) 13:30 ヤクルト戦5月23日(土) 14:00 広島戦6月24日(水) 18:00 DeNA戦7月16日(木) 18:00 阪神戦8月13日(木) 18:00 DeNA戦9月12日(土) 14:00 ヤクルト戦