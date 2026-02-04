お腹にいる赤ちゃんの性別を夫に伝えた時の“リアクション”をスクショしたLINEのトーク画面がXに投稿され、あまりにテンションの高い返信内容が4万件の「いいね」、212万回超のインプレッションを記録しています。投稿したのは、「世界一大好きな夫との生活日記」としてSNSで日常を発信しているハルさん（@nameko__Q）。「わかったの！！！！！？？？」とびっくりマークとハテナが連打された返信画面に、「性別が分かっただけでこんなに盛り上がってくれるなんて」「めちゃ喜んでくれて嬉しいですね」といった温かな声が寄せられました。



【LINEのトーク画面】「性別が分かった」その時、夫の反応は…

この日、ハルさんは妊婦健診で産院を訪れていました。夫もついて来ていたものの、男性同席不可の産院だったため、駐車場の車内で待機していたそうです。診察を終え、性別が分かったことをすぐにLINEで伝えたところ、「えっっっっっっ！！！！！！！」「わかったの！！！！！？？？」「ぎゃあああああお洋服買いに行かなきゃね！！！！！！！」「あっかっちゃんほんっぽ！！！！！」などと勢いのある返信が次々と届いたといいます。



「夫はどっちの性別でも喜んでくれることは分かっていましたが、やっぱり素直に嬉しかったですね。ただ、夫は私に対しても過保護なのに、娘ができたらどうなってしまうのか…とちょっと心配もあります（笑）」



性別が分かったと聞いただけで大興奮の反応を見せた夫。性別が分かる前から、「男の子も女の子もそれぞれの可愛さがあるよね」と、夫婦でどちらの可能性も想像して盛り上がっていたそうです。



「私も夫もどっちがいいという希望はなくて、『男の子だったらこんなことを一緒にしたいし、女の子だったらこんなことを一緒にしたいね』と、両方のパターンで妄想していました。悪阻のジンクスでは男の子の特徴が当てはまっていたので、『男の子かな？』という話もしていましたね」



その後、「女の子だった」と実際に性別を伝えた時の夫の反応は、さらにヒートアップしていたといいます。



性別を伝えた際の夫からの返信は、「ゔぉぉぉぉぉ！うちにもう一人お姫様が！！！！楽しみｨｨｨ！！！！お洋服いっぱい買わないと！！！！…ちょっと待って…いつか結婚とかしちゃうの…？うちに男連れてきたりしないよね…どうしよう発狂しそう」というもの。ハルさんがこの夫からの反応を別のポストにて明かすと、その投稿にも8万件の「いいね」が寄せられました。



普段から夫はハルさんの前では感情表現が豊かなタイプだといいます。



「私の前では感情表現が豊かで賑やかですね。泣いたり怒ったりはしませんが、『喜』と『楽』の表現がとにかく大きいです」



この日は妊婦健診の後に「牧場に行く」という話も出ていたそうですが、最終的にはベビー用品店へ向かったそう。



「結局牧場には行かず、本当にアカチャンホンポに行きました（笑）。性別が分かったらいろいろグッズを買いに行けるので、早く知りたい気持ちは私も夫もありましたね」



大きな反響があった今回の投稿。ハルさんは、男性からのコメントが多かったことが特に印象的だったといいます。



「夫のオーバーリアクションを面白がってもらえて嬉しいです。男性からは共感の声も多くて、『やっぱり父親は娘のことが心配なんだな』と、自分の父親を思い出したりもしました（笑）」