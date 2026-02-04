300万円を普通預金に眠らせるのは損？ゆうちょ銀行とネット銀行、定期預金1年ものの利息を比較！
「とりあえず300万円貯まったけれど、なんとなくメインバンクの普通預金に入れっぱなし……」。そんな方も多いのではないでしょうか。
300万円という金額は、将来の備えとしても、数年先のライフイベント資金としても大切に守りたい資産です。今回は、身近な銀行の代名詞である「ゆうちょ銀行」と、高金利を掲げる「ネット銀行」を比較します。
定期預金に300万円を1年間預けた場合、利息（税引き後）にどのくらい差がでるのでしょうか。
ゆうちょ銀行内のATMなら曜日や時間を問わず手数料無料なので、日々の生活口座としての安定感は抜群です。
●ゆうちょ銀行「定期貯金」に300万円を1年間預けた場合の利息は6575円
・金利：0.275％（2026年1月時点）
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1000円単位）
・税引き後の受取利息：6575円
なお、ゆうちょ銀行の中で最も高い金利を狙うなら、預入期間5年の「定期貯金（金利0.4％）」という選択肢もあります。長期間使う予定のないお金であれば、こちらを検討してみてもよいでしょう。
参照：金利一覧−ゆうちょ銀行
●ソニー銀行「円定期預金（特別金利）」に300万円を1年間預けた場合の利息は2万3906円
店舗を持たないことで、利用者への高い還元率を実現している銀行です。
・金利：1.0％（2026年1月時点）
・預入期間：1年
・預入金額：1000円以上（1円単位）
・税引き後の受取利息：2万3906円
・条件：2025年12月1日〜2026年3月1日までの期間限定預け入れ
参照：ソニー銀行「2025年 冬の円定期特別金利」
●SBJ銀行「はじめての定期預金〈はじめくん〉」に300万円を1年間預けた場合の利息は3万2273円
新たに口座を開設する「新規顧客」へ手厚い優遇があります。
・金利：1.35％（2026年1月時点）
・預入期間：1年
・預入金額：10万円以上（1円単位、1人当たり500万円まで）
・税引き後の受取利息：3万2273円
・条件：新規口座開設者（口座開設月を含む当初3カ月間限定）
参照：SBJ銀行「はじめての定期預金〈はじめくん〉」
ゆうちょ銀行と、今回ご紹介したネット銀行を比較すると、その差は最大で約2万6000円にもなります。
今の時期、1年後に受け取る利息は、どこに預けても同じではありません。300万円というまとまった金額であれば、預け先を変えるだけで、ちょっとぜいたくなディナーを楽しんだり、近場の温泉旅行へ行けたりするほどの差が生まれます。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
