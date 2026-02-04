『ちいかわ』の雪像がお披露目！ 北海道“さっぽろ雪まつり”に登場
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』初のスマホアプリ「ちいかわぽけっと」を題材にした雪像が、2月4日（水）、北海道・札幌市で開催中の「2026さっぽろ雪まつり」でお披露目された。
【動画】キラキラデザインがかわいい！ ノベルティのステッカー＆クリアカード
■特設ブースも登場
2月4日（水）〜2月11日（水）の8日間開催される「さっぽろ雪まつり」は、札幌市の大通公園、つどーむ会場、すすきの会場の3ヵ所で開催される雪と氷の祭典。期間中は大小の雪像や氷像、北海道の食、ステージイベントなどが楽しめる、冬の一大イベントだ。
そんな本イベントの大通会場6丁目にピクニック衣装を身にまとったちいかわ、ハチワレ、うさぎの雪像が登場し、「ちいかわぽけっと」の公式Xで公開された。
また会場では、雪像の隣に特設ブースを展開しているほか、出展を記念したノベルティがもらえるプレゼント企画を実施。ノベルティのクリアカードとステッカーのデザインを動画に収めたポストも投稿されている。
「2026さっぽろ雪まつり」は、2月4日（水）〜2月11日（水）まで、北海道・札幌市で開催。「ちいかわぽけっと」の特設ブース運営時間は、10時00分〜20時00分まで、最終受付は19時30分だ。
引用：「ちいかわぽけっと」公式X（@chiikawa_pt_jp）
