『ちいかわ』の雪像がお披露目！　※「ちいかわぽけっと」公式X

　ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』初のスマホアプリ「ちいかわぽけっと」を題材にした雪像が、2月4日（水）、北海道・札幌市で開催中の「2026さっぽろ雪まつり」でお披露目された。

【動画】キラキラデザインがかわいい！　ノベルティのステッカー＆クリアカード

■特設ブースも登場

　2月4日（水）〜2月11日（水）の8日間開催される「さっぽろ雪まつり」は、札幌市の大通公園、つどーむ会場、すすきの会場の3ヵ所で開催される雪と氷の祭典。期間中は大小の雪像や氷像、北海道の食、ステージイベントなどが楽しめる、冬の一大イベントだ。

　そんな本イベントの大通会場6丁目にピクニック衣装を身にまとったちいかわ、ハチワレ、うさぎの雪像が登場し、「ちいかわぽけっと」の公式Xで公開された。

　また会場では、雪像の隣に特設ブースを展開しているほか、出展を記念したノベルティがもらえるプレゼント企画を実施。ノベルティのクリアカードとステッカーのデザインを動画に収めたポストも投稿されている。

　「2026さっぽろ雪まつり」は、2月4日（水）〜2月11日（水）まで、北海道・札幌市で開催。「ちいかわぽけっと」の特設ブース運営時間は、10時00分〜20時00分まで、最終受付は19時30分だ。

　引用：「ちいかわぽけっと」公式X（@chiikawa_pt_jp）