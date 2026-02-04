ÅÁÀâ¤Î2¿Í¤¬¸ª´ó¤»...¥¤¥®¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥×¡õ¥¸¥ç¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥Ã¥Èà¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡ÖÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿¤òÇÒ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥ó¥¯³¦¤Î¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥®¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥×(78)¤È¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î½÷²¦¡¢¥¸¥ç¡¼¥ó¡¦¥¸¥§¥Ã¥È(67)¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¹ë²Ú¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ß¤¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£
¡¡2¿Í¤ÏÀè·î24Æü¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖGreenstone Summer Concert Tour 2026¡×¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ÎÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Î2¿Í¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯³¦¤Î¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¡×¡ÖâÁ¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÎò»Ë¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤¬ÅÁÀâ¤Î2¿Í¤À¤ÈÂ¹¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿¤òÇÒ¤ß¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£