¡ÖUberÍê¤ó¤À¤é¤³¤ó¤Ê¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Teru¤¬º¤ÏÇ¤·¤¿à1Ëçá¤ËÁûÁ³¡Ö¤É¤æ¤³¤È¡©¡ª¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¶Ã¤¡ÖÉÝ¤¹¤®¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×
¡Ö¶öÁ³¤¹¤®¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥®¥¿¡¼¡¦Teru¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æü¾ï¤Îà¤¢¤ë½ÐÍè»öá¤¬¡¢Âç¤¤Ê´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹UberEats¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Teru¤Ï¡¢¡ÖÍê¤ó¤À¤é¤³¤ó¤Ê¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¿©»ö¤È°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿1Ëç¤Î¼ê½ñ¤¥á¥â¤ò¸ø³«¡£Çò¤¤»æ¤Ë¤Ï¹õ¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ú¥ó¤Ç¡ÖÆóÆü¿ì¤¤¤«¤Ê¡©¡×¡ÖÃÙ¤á¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤Æ¥Í¡×¤È½ñ¤«¤ì¡¢¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º¹½Ð¿Í¤Ï¡ÖHiro.¡×¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëHiro¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢Teru¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¶öÁ³Å¹ÊÞ¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Teru¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅ¹¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¾Ð¡¡¤¢¤È»úåºÎï¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥à¥¹¤ÎKid'z¤¬¡ÖÉÝ¤¹¤®¾Ð¾Ð¾Ð¾Ð¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö²¿¤Ç¤ª¤Æ¤ë¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÃíÊ¸¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¾Ð¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢²¿¤½¤Î´ñÀ×¡ª¡©¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¾Ð¡×¡Ö¤É¤æ¤³¤È¡©¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¶öÁ³¤¹¤®¤ÆÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¤Ê¤ªHiro¤Ï¡¢¡ÖTHE MORI'S TABLE¡×¤È¤·¤Æµæ¶Ë¤Î¥«¥ì¡¼¤ò³«È¯¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²»³Ú°Ê³°¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£