『news every.』では、衆議院選挙の投票先を考えるきっかけになるような情報を、連日お伝えしています。3日は「働き方のゆくえ」について、日本テレビ社会部・労働政策担当の雨宮千華記者が解説します。

■労働時間規制「厳しく」か「緩和」か

去年の流行語大賞に選ばれた「働いて 働いて 働いて 働いて 働いてまいります」。

これは、高市首相が自身に向けて発言した言葉ですが、国がこれまで進めてきた「働き方改革」と逆行しているのでは、などと物議をかもしました。

実は「働き方」をめぐっては、いままさに政府で今後のあり方についての議論が行われているんです。

今回の選挙でも各党が、ワークライフバランスをもっと重視していくのか、それとも、もっと働けるようにするのか、立場が分かれています。

今回、日本テレビが行った独自のアンケートと公約をもとに、それぞれの立場をまとめました。

一方は、労働時間規制を「厳しくすべき」（と「どちらかといえば厳しく」）つまり、いまの「働き方改革」をもっと進めるべきというグループ。

もう一方は「緩和すべき」、つまり働きたい人はもっと働ける社会を目指すグループです。

■規制「厳しく」は共産、れいわ、社民、中道、国民

「厳しくすべき」としているのは、共産、れいわ、社民。

「どちらかといえば厳しくすべき」としたのは、中道と国民です。

いずれも、過労死や健康被害の観点から長時間労働は規制すべきと主張しています。

各党さまざまな政策を掲げていますが、共産は「1日7時間、週35時間制」を目指す「自由時間拡大推進法」の制定。

れいわは、定時以降の残業代5割増し規定の設置。

社民は、仕事を終えてから次の出勤まで一定時間を確保する「勤務間インターバル」の義務化などを挙げています。

この「勤務間インターバル」義務化は、中道と国民も掲げていて、中道はこのほか、「週休3日制」の導入など、国民は違法残業への罰則強化などを主張しています。

■自民、維新、ゆうこく、みらい「どちらともいえない」

次に、「どちらともいえない」と回答した政党についてです。

まず自民。去年の参院選では公約に「働きたい改革」と掲げ、高市首相は去年、厚労相に「労働時間規制の緩和の検討」を指示しました。しかし今回は、規制について「検討を進める」にとどめ、「緩和」という言葉はありませんでした。

このほか、同じ与党の維新は「働き方改革の効果を評価した上で適切な制度に修正」。

ゆうこくは「業種などに応じた柔軟な制度設計に向けた熟議が必要」。

チームみらいは「労働市場の変化にあわせた規制緩和と、労働者の健康のバランスをとるべき」としています。

■参政と保守「緩和すべき」

規制は緩和すべきとしているのは、参政と保守です。

この2党は、労働者からは「もっと働きたい」といった声があがっているとして、参政は職種や条件ごとに時間外労働の上限規制を緩和すること。保守は働きたい人が働けない「働き止め」は不当などと訴えています。

──実際に「もっと働きたい」という声はあがっているのでしょうか？

厚労省が行った2024年の試算では、「もっと働きたい」と考えている人は就業者全体の6.4パーセントでした。

一方で、特に人手不足感が強い運輸などの業界からは、もっと働ける環境づくりを求める声があがっているのも事実です。

■労災は過去最多を更新、人手不足も深刻

──数だけでみると、「厳しくすべき」と考える政党が多い印象ですね。

はい。長時間労働を取り締まる「働き方改革関連法」が2019年に施行されましたが、過労やストレスが原因で認められた労災は過去最多を更新し続けています。私たちの労働環境は、いまの制度で守れているとはいえない状況です。

一方で、少子化により、人手不足がさまざまな業界で深刻となっている現状もあります。

──企業側は賃上げも求められる中で、どう生産性をあげていくのかも課題になっていますね。

人手不足という課題に対して、例えばAIを活用した省力化で生産性をあげたり、女性や高齢者、外国人の労働力を増やしていくといった解決の仕方も考えられます。

こうした労働市場の変化にあわせて、今後の働き方を考えていく必要があります。