昨年末で所属事務所と契約満了となり、ＪＯ１を脱退した鶴房汐恩が個人で活動再開をすることが４日、分かった。この日、鶴房がインスタグラムとＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設し、ＹｏｕＴｕｂｅでは「弧月様」という新曲のミュージックビデオを公開した。

インスタグラムでは自身の近影とともに「お久しぶりです鶴房汐恩です！Ｉｎｓｔａｇｒａｍを開設しました！」と報告。「今日１２：００〜ＹｏｕＴｕｂｅにて僕が作った曲のＭＶが公開されますぜひ、聞いてください！」とし、「これから少しずつにはなりますが、色々な活動をしていきたいと思っています。宜しくお願いします」と活動再開を示唆した。

「弧月様」のＭＶの概要欄には同曲に込めた思いも記した。「無数にある『星』もとても綺麗だけどそこに独りでいる『月』もとても綺麗。月は満月から半月、三日月、日食と本当に人生の浮き沈みや高低差を表せるなと思い『孤月様』と言う名前を付けました」とし「たまには休むことも必要、自分の力を精一杯出し切ることも抑えることも必要だし月は太陽の光を反射して輝いてる要するに周りに助けられて周りを大切にしないとなと言う意味も込めて作りました」と説明。「歌詞もとても面白いと思うので皆様考察してコメントしてください ありがとう」と感謝を述べた。