テレビ朝日系「伊沢みなみかわのクイズに出ない世界」が２日、放送され、同局の弘中綾香アナウンサー、タレント・伊沢拓司、ピン芸人・みなみかわが出演した。

この日は「マダム綾香の部屋」。マダムに扮した弘中綾香アナが若手芸能人の相談に乗った。

企画の流れから、みなみかわは愛妻への不安を弘中アナに相談。

「妻が金遣いが荒いんです。プレゼント的に渡すことはあるんですけど。やっぱり日常、どんどんお金遣いが荒くなっていくことに危惧はしています。俺は旦那として許していいものか、どうなのかって…」と話した。

弘中アナは「一個、ご褒美的に高いものを買うっていうのだったら、私は全然許せるんですけど。日常的に高くなっていくのは黄色信号ですよね…」と答えた。

みなみかわは「（妻は）子どものこととなると。結構、お金を。バーッと買っちゃうっていうか。服とかも、俺は『子どもは大きくなるんやから安い服でいいやん？』と思うんですよ。でも、結構エエのをバーって買うのよ。『１年、２年ぐらいで着られなくなるよ。それ…』みたいにスゴくモヤモヤしてしまう」と訴えた。

弘中アナは考え込んだ末に「いいよ！」と根拠は説明せずにみなみかわの妻を肯定。みなみかわは「雑やな！おい…」と突っ込みながら苦笑していた。

みなみかわは２０２４年に松竹芸能を退社し「合同会社ナンセ」を立ち上げ。近年の印象的なブレークタレントの１人として挙げられることが多い。