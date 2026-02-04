ロフト、「ボンボンドロップシール」販売見合わせへ「全国的な品薄と混雑防止のため」
ロフトは4日、公式サイトにて、「ボンボンドロップシール」「うるちゅるポップシール」「ドロップジェリーシール」の3シリーズの販売見合わせを発表した。
3商品について「全国的な品薄と混雑防止のため、当面の間、ロフトネットストア含むロフト全店で販売を見合わせいたします」と説明。「再開時期は未定となります。何とぞご了承ください」と伝えた。
「ボンボンドロップシール」をめぐっては、販売店舗に行列ができるなど爆発的な人気を集めている。しまむらはオンライン販売時、アクセスが集中し販売を一時中断。その後、再販売をなしとすることを発表していた。
